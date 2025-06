Almeida consigue cero inmuebles municipales okupados en Madrid, mientras en Barcelona aumentan a 29

Los centros sociales okupados en Madrid han ido disminuyendo con los años desde que el alcalde José Luis Martínez Almeida asumió los mandos de la ciudad. Desde que el PP gobierna, ya han sido desalojadas la Dragona, la Traba, la Salamanquesa, la Quimera o el Patio Maravillas. A día de hoy, Madrid no tiene ningún edificio municipal okupado, mientras que Barcelona cuenta ya con 29 y la cifra no hace más que aumentar.

Almeida consiguió desalojar el edificio de La Ingobernable, situado en el Paseo del Prado. Ese desalojo simbolizó el fin de una era para el movimiento okupa de la capital tras años de ebullición con el empuje del 15-M.

La Ingobernable ya ha comenzado su transformación. El Ayuntamiento ha iniciado las obras de consolidación estructural que permitirán su recuperación como equipamiento público, albergando un centro cultural municipal y un centro de salud de la Comunidad de Madrid. Los trabajos se alargarán hasta el verano de 2026, cuando se pondrá en marcha la construcción de los respectivos equipamientos.

La Dragona, situado en la Avenida de Daroca 90, fue desalojado en 2019 tras 11 años okupado. Este edificio ha iniciado recientemente un proceso de rehabilitación y se destinará a «usos sociales», tal y como ha confirmado el Consistorio.

En 2022, la policía conseguía desalojar el edificio okupado de La Quimera de Lavapiés. Una macro operación en la que participaron cerca de 300 efectivos de policía en el citado inmueble de la plaza de Nelson Mandela, de donde se desalojaron unas 70 personas. Este edifico se convirtió en un «agujero negro» de la droga. El propio Ayuntamiento de Madrid ha reconocido que todavía no hay ningún plan municipal para dar vida a este edificio por las condiciones «absolutamente inasumibles» de la propiedad.

En 2022, la Policía volvía a intervenir en el edificio del antiguo centro social Patio Maravillas, en el número 21 de la calle Pez, después de que 14 personas entraran, tras haber sido desalojado siete años antes. Esta última okupación duró dos horas.

Ese mismo año, Almeida también consiguió desalojar a los okupas del Palacio Infanta Carlota en el número 32 de la calle Luna. El inmueble, de propiedad municipal, se encuentra vacío a día de hoy y apuntalado desde hace casi tres años.

El Centro Social Okupado (CSO) La Traba, en el número 17 de la calle Batalla de Belchite, en el distrito de Arganzuela, también fue desalojado y posteriormente derribado por orden judicial en 2014. En esta ocasión, Ana Botella estaba al frente del Ayuntamiento.

También con Botella, en 2012, la Policía Nacional desalojó el centro social okupado La Salamanquesa, ubicado en el callejón de Peyre, en el distrito de Salamanca. Tras la okupación ha vuelto a ser un centro formativo después de haber estado años en abandono.

Último desalojo

Este mismo martes 3 de junio, se ha producido el desalojo de un colegio público que permanecía okupado en Puente de Vallecas. Se trata el centro Fernán Caballero, okupado desde hace años por casi medio centenar de politoxicómanos y sintecho que «siembran la inseguridad» en la zona de San Diego, según han denunciado los vecinos.

Debido a las pésimas condiciones en las que se encuentra el edificio, se ha procedido a la evacuación de sus ocupantes, 9 personas en total, que abandonaron voluntariamente el inmueble para su valoración por parte de los técnicos. Estos últimos han emitido un informe sobre las condiciones estructurales del colegio, valorando aspectos como el alto riesgo de incendio por los residuos y enseres acumulados, la insalubridad y las precarias condiciones de la estructura del edificio.

A los desalojados se les ha ofrecido una solución habitacional por parte de SAMUR Social, pero la han rechazado. El edificio ha sido tapiado para evitar riesgos a la población.

Barcelona

A fecha de primeros de 2025, Barcelona tiene 29 inmuebles de titularidad pública okupados. El ayuntamiento de Jaume Colboni (PSC) no solo no está reduciendo las okupaciones de los espacios públicos, sino que, además, la cifra no deja de aumentar.

Hace un año, la cantidad de inmuebles municipales okupados era de 22. En 12 meses hay siete fincas más que están siendo utilizadas sin el permiso o el contrato correspondientes.

El distrito de Sants-Montjuïc encabeza la lista de okupaciones con seis edificios. Le sigue el barrio de Gracia, con cinco, y Horta-Guinardó y Ciutat Vella, con cuatro okupaciones cada uno. Nou Barris y San Martín tiene tres cada uno, y Sarriá-San Gervasio y San Andrés, dos edificios okupados respectivamente.

En el tiempo que el Almeida y Ayuso están al cargo del Ayuntamiento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, respectivamente, se han desalojado más de una decena de casas okupa.