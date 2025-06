Almeida garantiza a los vecinos que el hostel para menas no acogerá inmigrantes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sido recibido este lunes en el barrio de Parque de las Avenidas a gritos de «no al hostel, ¡prevaricación!». Los vecinos de la zona siguen muy descontentos y desconfiados con las intenciones de uso que este albergue tendrá cuando abra sus puertas. Almeida se ha comprometido a que si finalmente se les concede licencia de uso, será una licencia turística y de «ninguna manera acogerá inmigrantes ilegales».

Aun así, los vecinos se han mostrado escépticos sobre la forma en que se controlará que el hostel «no termine llenándose de menas» al igual que ha ocurrido con el mismo albergue construido en el barrio de Vallecas. Un local que lleva el mismo nombre que el nuevo edificado en Parque de las Avenidas y que está alquilado por el mismo empresario.

«Estamos en permanente contacto con los vecinos. Sabiendo que hoy se iban a manifestar no he tenido problema en venir aquí porque mi obligación es estar al lado de ellos y dar la cara. No nos vamos a esconder». Así lo ha expresado el regidor, que ha acudido esta mañana a inaugurar la nueva pasarela peatonal que el Ayuntamiento ha construido sobre la A-2 a la altura de la avenida de Bruselas. Una calle muy próxima a dónde se encuentra este hostel construido inicialmente para albergar inmigrantes en situación irregular.

«Estamos estudiando la implantación del uso turístico y si se acomoda a la normativa. Y cualquier requisito que no se cumpla será denunciado. Si el Gobierno de España pretende darle otro uso que no sea turístico, que se olvide porque actuaremos de inmediato. Si el uso no es turístico una vez autorizado, lo cerraremos de manera inmediata. Aquí el Gobierno de España no va a actuar haciendo fraude de ley.» El Gobierno de Sánchez debería dejar de crear alarma social», ha dicho Almeida a los medios de comunicación.

Esta tarde está prevista una reunión con el delegado de urbanismo del Ayuntamiento, Borja Carabante, con los vecinos para tratar de acercar posturas.

Desde el Ayuntamiento reiteran que el hostel de Parque de las Avenidas tendrá que enfrentarse a «las inspecciones necesarias» para garantizar que el uso del local sea el correcto. La instalación se encuentra en estos momentos en unas obras en las que el consistorio, tal y como refleja Carabante, ha detectado «alguna deficiencia menor» después de ser inspeccionada. La licencia de funcionamiento del mismo todavía está pendiente.

La semana pasada, el propio Carabante aseguraba que «el hostel lo que tiene que hacer es habilitar, hospedar a turistas y no a personas pendientes o refugiados o pendientes de asilo.» Declaraciones que llegaban después de que OKDIARIO destapara que el Gobierno de Pedro Sánchez se está sirviendo de bajos de edificios residenciales de Madrid convertidos en albergues para alojar aquí a inmigrantes irregulares a través de las ONG con las que trabaja.

El de Puente de Vallecas, localizado en la Avenida de Pablo Neruda, se llama Velvet Hostels, igual que el que ahora van a abrir en Parque de las Avenidas. Este periódico pudo comprobar in situ cómo el Gobierno de Sánchez aloja en Vallecas inmigrantes irregulares africanos vía ONG como Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), según el testimonio que ofreció a OKDIARIO una encargada de este hostel. «Nosotros recibimos derivaciones directas del Ministerio», admitía, citando expresamente estas ONGs como colaboradoras del Gobierno en esta tarea de alojamiento.