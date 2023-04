Almeida y Ayuso perfilan la lista municipal: el n° 2 será del actual equipo

Momento decisivo en la política madrileña. Después de cuatro años de trabajo en el Gobierno municipal, llega la hora en la que los concejales tendrán que pasar la reválida. Desde el miércoles pasado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, trabaja en la lista electoral a tres bandas con el PP de Madrid y el PP nacional. El puesto más importante por decidir, el segundo lugar, será para alguien del actual grupo municipal. No habrá fichajes para esa cotizada posición.

Como adelantó OKDIARIO, Almeida contará en su lista con todos sus ediles actuales, incluirá a gente afín a Isabel Díaz Ayuso, presidenta del partido en Madrid, y abre la puerta a miembros de Ciudadanos. No obstante, el segundo nombre de la lista estará reservado a alguien de la total confianza de Almeida.

Para ese puesto de segundo de a bordo se barajan varios nombres. Los dos escuderos más próximos a Almeida son Inma Sanz, concejal del área de Portavoz, Seguridad y Emergencias, y Borja Carabante, de Medio Ambiente y Movilidad. Ambos son, además, directora y portavoz de campaña respectivamente.

Hace cuatro años, el PP liderado por Pablo Casado designó en enero a Andrea Levy como número dos de la candidatura a la Alcaldía. Con su entrada en el Gobierno municipal, esta política de origen catalán asumió la Portavocía del PP en el Pleno y el área de Gobierno de Cultura y Deporte. No obstante, han sido Sanz y Carabante los dos concejales que han estado en el día a día de la gestión junto a Almeida. Son ellos dos los que más papeletas tienen para ser el número 2 de la lista. En 2019 ocuparon los puestos 3 y 4 respectivamente. No habrá grandes sorpresas y, por tanto, se da por hecho que ambos seguirán en puestos muy destacados.

Ya en 2019, Almeida contó con buena parte de sus compañeros de grupo municipal fichados por la entonces candidata Esperanza Aguirre y gente ligada al equipo de Cristina Cifuentes, entonces presidenta del partido a nivel regional. Entre otros, en el puesto 5, Engracia Hidalgo (consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid); en el 10, Cayetana Hernández de la Riva (senadora del PP y afín a Pío García Escudero); en el 13, Blanca Pinedo (viceconsejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid); y en el 14, Loreto Sordo (asesora en la Asamblea de Madrid).

José Luis Martínez-Almeida y parte de su equipo.

Ciudadanos

Por otra parte, tres ediles de Ciudadanos, del grupo de Begoña Villacís, estarían en plena negociación con los populares en busca de un encaje: Pepe Aniorte (Familias), Ángel Niño (Emprendimiento) y Sofía Miranda (Deporte). Además, otros tres ediles de distrito (Concha Chapa, Alberto Serrano y Martín Casariego) no repetirán en la candidatura naranja y no se descarta tampoco su salto al PP ahora o tras las elecciones. Ayuso ha señalado como condiciones que no haya militado antes en otro partido además de en CS y que no hayan hecho críticas directas al PP. Ninguno de los cinco tendrían problema para encajar en esas restricciones.

Sobre la lista que ha presentado este martes Villacís, Almeida ha comentado: «Respeto total y absoluto a las listas que presentan el resto de partidos políticos y nuestro socio de Gobierno». «Estamos redactando las listas del Partido Popular y queremos que sean los mejores para gobernar la ciudad de Madrid en los próximos 4 años», ha expuesto tras anunciar que remodelará doce plazas si revalida el cargo el próximo 28M, entre otras, las de Dos de Mayo, Tirso de Molina, Jacinto Benavente, Salvador Dalí y Pedro Zerolo.