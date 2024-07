El Partido Popular de Rivas Vaciamadrid, a través de su portavoz, Janette Novo, preguntará al Gobierno en el Pleno municipal de julio por las inversiones que va a acometer el Ayuntamiento con cargo a un préstamo de 10 millones de euros y solicita además el desglose de la cantidad prevista para cada actuación.»Se trata de endeudar en 10 millones de euros a los vecinos de Rivas y los ripenses merecen saber en qué se va a gastar el Ayuntamiento el dinero de sus impuestos», ha señalado Novo.

Consiste en un crédito a 10 años que ha sido concedido por el banco BBVA y que se formalizó el pasado 31 de mayo de 2024. El Ejecutivo de Rivas, liderado por Aída Castillejo (IU), explicó que dentro de esos 10 millones de euros está previsto destinar 500.000 euros para los realojos de las familias de la Cañada Real, otros 500.000 euros serían transferidos a la empresa municipal de servicios Rivamadrid, otros 870.000 euros se destinarán a inversiones aprobadas en el presupuesto participativo, desconociéndose hasta la fecha de qué inversiones se trata. Además, 1,5 millones de euros serían destinados a la Estrategia de Ciudad, sin especificar nada más.

A preguntas de la portavoz del PP sobre dichas inversiones para la Estrategia de Ciudad, el concejal de Hacienda y Patrimonio y portavoz del Gobierno, José Luis Alfaro, respondió que eran para la compra de espacios municipales porque «carecemos de ellos», pero no explicó ni cuándo, ni dónde, ni por qué, ni para qué. A partir de ese momento, Novo pidió que le ampliaran los detalles y el concejal respondió que no podían dar más información. Una actitud que fue reprendida por el PP, argumentando que el Gobierno está obligado a dar esa información tanto a la oposición como al resto de los vecinos.

«Los ciudadanos de Rivas Vaciamadrid van a tener que pagar durante 10 años la mala gestión del Gobierno municipal actual. Queremos tener la garantía de que realmente ese préstamo se destina a inversiones importantes para la ciudad y no como ha hecho con el Programa de Inversión Regional, al que no ha presentado ningún proyecto de inversión y sí ha solicitado el 25% que se puede destinar a gasto corriente. El Gobierno municipal necesita respiración asistida y este préstamo de 10 millones de euros lo va a utilizar como balón de oxígeno porque queda demostrado que no es capaz de gestionar un municipio con 137 millones de presupuesto», ha dicho la popular Janette Novo.

El préstamo en cuestión es a largo plazo, con tipo de interés variable y con cuotas amortizables. Además, el periodo de liquidación de intereses y amortización es trimestral y el tipo de referencia es Euribor 3 meses con un diferencial de 0,285%. La solicitud del mismo fue reprochada por el Partido Popular en el debate de presupuestos por su falta de transparencia al no informar ni a los vecinos ni a la oposición el destino final de los 10 millones de euros del préstamo concedido.