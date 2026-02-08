Los vecinos de Ciempozuelos están en pie de guerra con la alcaldesa del PSOE de este municipio, que debe 10.000 euros a las asociaciones del pueblo, a quienes ha contratado para las fiestas de verano de esta localidad y para los festejos de Navidad. Todo ello mientras regala dinero público a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA) a quien la regidora, Raquel Jimeno, ha donado 3.000 euros.

Esto ha despertado la indignación de los vecinos y de muchos artistas con quien el Ayuntamiento ha hecho contratos, algunos de ellos incluso de una forma cuestionable, ya que se han cerrado «verbalmente».

Al Dj Parrita, el Ayuntamiento debe 4.000 euros por las fiestas del pueblo de 2024 y las de 2025. A Alejandra, presidenta de la asociación de Majoretes y twirling de Ciempozuelos, el Consistorio le debe 1.800 euros a los que hay que sumar el IVA por tres desfiles, uno en 2023 y dos más en 2024. Isabel, de la banda de cornetas y tambores, también es una de las perjudicadas. El Consistorio socialista le debe 3.600 euros desde 2023 por hasta 6 actuaciones durante las fiestas de verano y Navidad y no les ha pagado ninguna.

Las propias asociaciones han hecho públicas sus denuncias y reclamaciones en una cascada de comunicados, que apuntan a que el concejal de Festejos, Javier Morgado, en 2023, cerró verbalmente varias actuaciones por valor de 600 euros. Deudas que no han sido pagadas y que el propio Gobierno socialista ha reconocido.

Ante este nuevo escándalo, el portavoz del PP en Ciempozuelos, Héctor Añover, se pregunta si Raquel Jimeno utilizará a su concejal de Festejos como chivo expiatorio y lo cesará, «al igual que ha hecho con el concejal de Hacienda por la desastrosa y abusiva tasa de basuras».

Y añade: «La respuesta es evidente, pero la responsabilidad no es ni del concejal de Festejos ni del de Hacienda. Este chiste de mal gusto, donde la hacienda socialista vacía el bolsillo de los vecinos mientras adeuda miles de euros a asociaciones y entidades, tiene una única responsable: la alcaldesa Raquel Jimeno».

«Los vecinos están hartos del saqueo socialista y del cortijo que se ha montado la alcaldesa. Además de freírnos a impuestos, el Gobierno del PSOE no paga lo que debe y maltrata a las asociaciones y entidades», continúa el concejal del PP que también ha aprovechado para pedir su dimisión y exigir explicaciones de si este es el «modus operandi de la administración socialista y si existen más casos como el que han denunciado».

«Es nuestro dinero»

Por su parte, la asociación de Majoretes y twirling de Ciempozuelos ha denunciado a través de sus redes sociales que «la buena voluntad tiene un límite y nuestra dignidad no tiene precio. Tras más de dos años de engaños y falta de respeto por parte del Ayuntamiento y su concejalía de festejos, hay que decir basta ya de promesas incumplidas».

Otra de las afectadas dice: «el Ayuntamiento siempre nos dice que se resolverá en las próximas semanas, pero llevo escuchando eso dos años y medio. Resulta agotador tener que rogar un dinero que es nuestro».

Por su parte, el Ayuntamiento ha sacado pecho de que su forma de pago es a los 21 días y esto ha enfadado aún más a los vecinos de Ciempozuelos. «Dais vergüenza, no sé como no se os cae la cara al decir que el plazo máximo de pago son 21 días cuando os estamos reclamando facturas de hace 3 años. Habéis encendido la llama de algo que estaba apagado, pero esto es solo el principio, se va a ver vuestra doble cara», dicen otros denunciantes.

Otra persona estafada por este Ayuntamiento señala que es posible que la medida de los 21 días se cumpla con artistas de la talla de Abraham Mateo, pero no se aplica a artistas locales. «Si fuera necesario, podría acreditar lo expuesto mediante los justificantes de registro de la factura y la fecha en la que el importe entró en mi cuenta bancaria». Y añade: «Siempre tenéis la excusa de problemas administrativos. Os hacéis los locos de vergüenza».

Descontrol en contratación

El informe anual del interventor municipal ya ha alertado en diversas ocasiones del caos y descontrol en personal y contratación por parte de Ayuntamiento del PSOE. Algo que avalan desde el PP del municipio. Su portavoz, Héctor Añover, alerta de que «el 25% de los contratos menores del ayuntamiento no cuentan con tres presupuestos, se ha omitido la función interventora hasta en 42 ocasiones y no hay una relación de puestos de trabajo a pesar de sus promesas».