La AEMET pone en alerta a Madrid: así está la cota de nieve en las próximas horas y no estamos preparados

La cota de nieve en las próximas horas será noticia, no estamos preparados para esta alerta que llega a Madrid. Será mejor que nos empecemos a preparar para un marcado cambio de ciclo y para hacerlo, nada mejor que conocer la opinión de los expertos de la AEMET. Este fin de semana puede ser especialmente duro para estas jornadas en las que todo puede ser posible. Con un giro radical que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos poner por delante.

Un cambio de tendencia en estos días que nos estarán esperando pueden ser claves en muchos aspectos. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. En las próximas horas, tendremos que empezar a ver llegar una cota de nieve que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Un giro radical que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Será momento de empezar a pensar en estos días en los que la nieve se convertirá en un elemento a tener en cuenta.

Pone en alerta a Madrid la AEMET

La capital de España, el centro del país, estará pendiente de una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales y sin duda alguna, acabarán marcando estas próximas jornadas. Son tiempos de ver llegar este cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que tenemos por delante.

La AEMET no duda en darnos una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de conocer lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que el tiempo será el que acabará marcando una diferencia importante.

La alerta está activada en Madrid y puede alejarnos de lo que sería habitual. Son tiempos de ver llegar determinados cambios que son los que nos acompañarán en unos días en los que todo puede ser posible. Esta previsión del tiempo de la AEMET puede cambiarlo todo por completo.

Madrid se pone en alerta ante unas nevadas que pueden volver a ser intensas, en especial en las próximas horas en las que el tiempo puede causar estragos en algunos puntos del país.

Así está la cota de nieve en las próximas horas

Durante las próximas horas, la cota de nieve será protagonista, llega un importante cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Las nevadas pueden ser las que nos marcarán de cerca en estas próximas horas.

Tal y como nos informan desde la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos. Probables brumas en la Sierra. Lluvias y chubascos a partir de la mañana; cota de nieve en torno a los 1000-1200 metros. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas; heladas débiles en la Sierra. Vientos de componente sur, flojos en general». Las alertas estarán activadas: «Nieve en la Sierra a partir de unos 1000-1200 metros».

Siguiendo con la misma previsión para estos días: «Se prevé que el tiempo siga marcado por la circulación atlántica en la Península y Baleares, con la borrasca Leonardo en fase madura en el sur de Irlanda y el acercamiento de una nueva borrasca desde el oeste. Con ello, los frentes atlánticos barrerán la Península dejando cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, menos abundantes en Baleares, Cantábrico, la fachada oriental y el tercio nordeste peninsular. Los mayores acumulados, siendo probable alcanzar intensidades fuertes y persistencia, se esperan en el oeste del Sistema Central y de la meseta Sur, así como en Andalucía, en especial en el entorno del Estrecho y sierras cercanas. Asimismo, asociadas a una línea inestable podrán ir acompañadas de tormenta, rachas muy fuertes y granizo ocasional en la vertiente atlántica sur. Nevará en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, con una cota de 900/1300 m que tenderá a subir a 1100/1500 m con posibles acumulados en el centro peninsular. No se descarta algún descenso local de la cota en la mitad norte, pudiendo las nevadas afectar a puntos de la meseta Norte o aledaños al Pirineo. Tiempo estable en Canarias, con intervalos de nubes altas. Bancos de niebla en regiones de montaña y brumas frontales en amplias zonas de la Península. Las temperaturas descenderán en Baleares y en la mitad este peninsular, descensos que también se reflejarán en las mínimas en Canarias. En general, pocos cambios en el resto, incluso con ascensos en Galicia de las máximas. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en Pirineos».

Las alertas seguirán activadas: «Probables precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Sistema Central y de la meseta Sur, así como en Andalucía, en especial en el entorno del Estrecho y sierras cercanas. Ocasionalmente podrán ir acompañadas de tormenta, rachas muy fuertes de viento y granizo. Posibles acumulados de nieve en cotas altas del centro peninsular. Rachas muy fuertes de componente oeste en la mayor parte del tercio sur, interiores de la fachada oriental, Baleares y litorales del noroeste».