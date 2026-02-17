La AEMET lo hace oficial: lo que llega a Madrid a partir de este día no se lo esperaba nadie

Lo que llega a Madrid a partir de este día no se lo esperaba nadie, la AEMET lo hace oficial, de tal forma que deberemos estar preparados para lo peor. Será mejor que nos empecemos a preparar para algunos cambios que vamos a ver llegar en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a esta situación que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que cada cambio puede ser esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada fenómeno se convierte en un riesgo para la población.

Madrid está sufriendo de lleno el peso de unas borrascas que están dejando algunos registros nunca vistos. Por lo que, tendremos que estar muy pendientes de este tiempo que nos alejará de los registros necesarios para poder seguir dentro de la normalidad.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso en la primera parte del día con predominio de nubosidad baja acompañada de brumas y bancos de niebla matinales, reemplazada por intervalos de nubes altas por la tarde. No se descarta alguna lluvia débil ocasional y dispersa en zonas altas de la Sierra al principio. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso en la Sierra que será menos acusado o incluso sin cambios en el resto; las mínimas se alcanzarán al final del día. Viento flojo del oeste y suroeste».

El aumento de temperaturas será notable en esta comunidad, pero no sólo en. esta parte del país, siguiendo con la previsión de la AEMET para el resto de España: «Se prevé el paso de un frente en la Península que, de oeste a este, tenderá a dejar cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, con un predominio de los poco nubosos o con intervalos de nubes altas en los tercios este y sureste, así como en Baleares durante la mayor parte del día. Se esperan precipitaciones en la mitad norte de la vertiente atlántica, área cantábrica, alto Ebro y entorno pirenaico, pudiendo acabar afectando a otras regiones a excepción de Alborán y extremo oriental. Se prevén más abundantes cuanto más al noroeste, pudiendo ser fuertes o persistentes en el oeste de Galicia. Asimismo, podrá darse alguna tormenta ocasional en regiones del norte peninsular. Nevará en montañas del noroeste a una cota de 1200-1500 metros y en el resto del extremo norte a una cota de 1500/1900m. Cielos poco nubosos o despejados en Canarias. Probables nieblas matinales en regiones de la mitad sur de la vertiente atlántica, así como en montañas de la norte, interiores de Galicia y nordeste de Cataluña. Brumas frontales en el noroeste peninsular. Posibles restos de calima ligera en Canarias. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando las máximas que aumentarán en el Cantábrico oriental, Pirineo y nordeste de Cataluña. Heladas localmente débiles en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes o persistentes en Galicia. Rachas muy fuertes en el tercio norte peninsular que se extenderán a zonas altas del extremo este a partir de la tarde».