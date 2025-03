Ahora que ya estamos en primavera, y a pesar de las tormentas y días de frío que todavía se viven en toda España, también en Madrid, es normal pensar que con el buen tiempo que hará en breve, qué mejor que preparar una escapada de fin de semana, o también porqué no, algo para poder desconectar durante la Semana Santa que en breve se celebra. Este es sin dud, un buen momento del año para redescubrir rincones cercanos, de esos que parecen sacados de una postal y están a un paso de casa. Con días largos, y con los campos que se llenan de flores, apetece escaparse de la ciudad y respirar aire limpio. La Comunidad de Madrid, aunque muchos piensen solo en su capital, esconde pueblos con un encanto extraordinario, ideales para una excursión de un día o una escapada de fin de semana. Conozcamos entonces a continuación, los 5 pueblos más bonitos de Madrid que necesitas visitar esta primavera.

En estos pueblos de Madrid para visitar esta primavera, no hace falta buscar grandes monumentos o atracciones turísticas porque el propio paseo por sus cascos antiguos ya es una experiencia. Son lugares donde se mezclan las casas bajas con balcones de forja, las plazas con terrazas donde tomar un café y los paisajes que parecen de postal. Además, esta época del año trae consigo ferias locales, mercadillos artesanales, y como no, flores por todas partes. Son destinos que invitan a caminar despacio, a sentarse sin prisa y a descubrir pequeñas joyas que muchas veces pasan desapercibidas. Por eso, si estás en Madrid y te apetece cambiar el asfalto por piedra y el ruido por silencio, aquí tienes cinco propuestas que nunca fallan. No son sólo bonitos: tienen historia, tienen sabor y, sobre todo, tienen alma.

Esta primavera, coge el coche, ponte unas zapatillas cómodas y déjate llevar por algunos de los pueblos más hermosos de la región. Cada uno te regalará una experiencia distinta. Y lo mejor es que todos están a menos de dos horas de la capital.

Patones de Arriba

Patones de Arriba es uno de esos pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Ubicado al nordeste de la Comunidad de Madrid, en plena Sierra Norte, este pequeño núcleo es famoso por su arquitectura negra, construida a base de pizarra. Las casas, los muros y hasta los tejados tienen ese color oscuro que contrasta de forma espectacular con el verde de los campos en primavera. Caminar por sus empinadas callejuelas es como adentrarse en un cuento rural, donde cada rincón invita a hacer una foto. Además, al no poder circular coches dentro del casco antiguo, la tranquilidad es absoluta.

A nivel histórico, Patones tiene su propia leyenda: se dice que en el pasado llegó a tener su propio rey, una figura que gobernaba el pueblo de forma autónoma. Hoy, ese pasado se percibe en el respeto por las construcciones originales, en la ausencia de edificios modernos y en la calma que se respira. Muy cerca se encuentra el Pontón de la Oliva, perfecto para completar la visita con una pequeña ruta de senderismo o un picnic junto al agua. Comer en Patones también es parte del viaje: en sus restaurantes se sirven platos tradicionales con vistas de escándalo.

Chinchón

No se puede hablar de pueblos bonitos de Madrid para visitar esta primavera, sin mencionar Chinchón. A tan sólo 45 kilómetros de la capital, este municipio es conocido por su Plaza Mayor, una de las más singulares y fotogénicas de España. Su estructura irregular, con balcones verdes de madera que rodean completamente el espacio, la convierte en el corazón del pueblo y en el escenario de mercados, festivales y celebraciones desde hace siglos. En primavera, la plaza se llena de vida: las terrazas se abren, los vecinos salen a pasear y los turistas descubren su magia bajo el sol.

Pero Chinchón es mucho más que una plaza. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción alberga un cuadro original de Goya, y el castillo de los Condes, aunque en ruinas, se alza imponente en lo alto del pueblo. Además, su oferta gastronómica es excelente: no te puedes ir sin probar el anís de Chinchón, famoso en toda España, o sin sentarte a comer cordero asado en uno de sus mesones. Caminar por sus calles empedradas, descubrir pequeñas tiendas artesanas y contemplar el atardecer desde un mirador es un plan redondo para esta primavera.

Buitrago del Lozoya

Situado en la Sierra Norte y abrazado por un meandro del río Lozoya, este pueblo amurallado conserva como pocos su estructura medieval. Buitrago del Lozoya es el único pueblo de Madrid que mantiene intacta una muralla completa que rodea su casco antiguo. Pasear por su perímetro o subir al adarve te traslada directamente al siglo XV, y en primavera, con los árboles en flor y el agua del río reflejando los muros, el paisaje se convierte en algo espectacular. Es el lugar perfecto para quienes buscan naturaleza e historia en un mismo destino.

Entre sus principales atractivos están el castillo del siglo XV, el Museo Picasso (que sorprende a muchos por su existencia en un pueblo tan pequeño) y la iglesia de Santa María del Castillo. Además, Buitrago organiza eventos culturales con frecuencia, especialmente en primavera y verano, como mercados medievales y conciertos al aire libre. También es ideal para hacer rutas de senderismo o ciclismo por los alrededores, donde el entorno natural es de los más bonitos de la región. Un lugar que combina patrimonio, tranquilidad y belleza paisajística.

San Lorenzo de El Escorial

San Lorenzo de El Escorial es mucho más que el Monasterio, aunque este sea su gran emblema. Ubicado en la Sierra de Guadarrama, este municipio ofrece un equilibrio perfecto entre cultura, historia y naturaleza. El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, declarado Patrimonio de la Humanidad, es una visita obligada: sus jardines, su basílica y su impresionante biblioteca lo convierten en uno de los grandes tesoros de la región. Pero el pueblo en sí también merece su tiempo, especialmente en primavera, cuando el clima es ideal para pasear por sus calles empedradas y disfrutar de las vistas a la sierra.

Además del monasterio, San Lorenzo tiene muchos otros atractivos: el entorno del bosque de La Herrería, perfecto para hacer rutas y respirar aire puro; la Silla de Felipe II, desde donde se dice que el monarca contemplaba las obras del monasterio; y una oferta cultural y gastronómica muy completa. Durante la primavera, es habitual encontrar mercadillos, ciclos de conciertos y actividades familiares. Es un pueblo ideal para quienes quieren combinar una escapada cultural con un buen paseo por la montaña.

Manzanares El Real

Manzanares El Real es uno de los destinos preferidos para los amantes del senderismo, pero también es un pueblo precioso que merece la visita incluso sin botas de montaña. A los pies de La Pedriza, una de las zonas más espectaculares del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, este municipio ofrece una combinación única de patrimonio y naturaleza. Su castillo, el de los Mendoza, es uno de los mejor conservados de la Comunidad de Madrid y se puede visitar por dentro. Desde sus torres hay vistas increíbles del embalse de Santillana y de las montañas que lo rodean.

El casco urbano de Manzanares también tiene su encanto, con casas de piedra, calles tranquilas y una plaza acogedora donde sentarse a tomar algo. Desde allí parten muchas rutas que permiten adentrarse en La Pedriza, un paraíso para el senderismo y la escalada, especialmente bonito en primavera cuando los arroyos bajan con fuerza y el campo está en flor. Además, el embalse es un lugar ideal para dar un paseo junto al agua o hacer un picnic al sol. Es un destino perfecto para quienes quieren combinar naturaleza, cultura y relax sin alejarse demasiado de Madrid.