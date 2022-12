Los 10 mejores grupos de pop español de los 80

Los mejores grupos de pop español de los 80 representan a más de una generación que creció con ellos marcando sus momentos estelares. Los años de la música en estado puro, los del casette y los discos de vinilo, esos tiempos que apostaban por el sonido más auténtico. Si quieres descubrir esas canciones o música con el que triunfar, no lo dudes. Monta una fiesta con un viaje al pasado o inspírate con los temas más emblemáticos de los mejores grupos del popo español de los 80.

La década de los 80 sin duda pasará a la historia de España como una de las más importantes, la época del cambio en un sentido político, social y económico. Una década marcada por la transgresión y por la música, tan clave en “la movida”. Hoy queremos hacer un repaso a los mejores grupos de pop español de los 80, todos ellos han dejado un legado imborrable.

Estos años 80 estuvieron marcados por el paso que vivió España de ser una dictadura a ser una democracia. La libertad y la vanguardia abrazó al mundo de la cultura y eso quedó ampliamente reflejado en los bandas de pop que proliferaron a lo largo de todo el territorio y que se implantó en Madrid como capital de la música pop del momento.

Los 80 marcaron a la sociedad española, y mucha gente se piensa que de esa época ya no queda nada, pero en realidad queda casi todo. Sobre todo la música, canciones inolvidables que siguen sonando hoy en día, y siempre lo harán.

Muchas de estas bandas, que hoy seguirían siendo transgresoras, se quedaron en el camino por varias razones, entre ellas, el consumo de drogas que dejó a buena parte de ellas con muchos de sus miembros por el camino como fue el caso de Los Secretos.

Otras continúan hoy en día viviendo de la música como puede ser Alaska, Hombres G, Loquillo o Ana Torroga, cantante de Mecano. Lo cierto es que fue una época de exploración y explotación de lo nuevo, lo diferente y de muchas bandas sonoras que marcaron a millones de personas en los años 80.

Estos son algunos de los mejores grupos de pop español de los 80

1. Alaska y Dinarama

No cabe duda de que Alaska es una de las grandes reinas de la movida madrileña, y con su grupo creó canciones épicas que siguen sonando hoy en día. Inolvidables temas como “Ni tú ni nadie” o “A quién le importa”.

Hoy, en su carrera en solitario, Alaska sigue siendo uno de los iconos de la «movida madrileña» y disfruta de un lugar privilegiado en la música de nuestro país.

2. Hombres G

Su trayectoria se divide en dos etapas, la primera entre 1982-1992 y la segunda a partir de 2004, cuando regresaron a la escena musical después de varios años de ausencia. Temas como “Sufre mamón”, “Visite nuestro bar” o “Venezia” les dieron el éxito, tanto que incluso hicieron películas.

Los madrileños preparan una nueva gira parea este 2022 donde tocarán muchos de sus éxitos que los convirtieron en el grupo de referencia de los más jóvenes a finales de los 80.

3. Gabinete Caligari

Casi 20 años de trayectoria y éxitos como “Cuatro rosas”, “La culpa fue del cha cha cha” o “Camino Soria”. Se disolvieron en 1998 y su líder, Jaime Urrutia, comenzó su carrera en solitario.

4. El último de la fila

Manolo García y Quimi Portet dotaron a la escena musical española de un estilo único e inconfundible, un sonido totalmente personal. Canciones como “Insurrección” o “Como un burro amarrado a la puerta del baile” son inolvidables por mucho que pase el tiempo.

Después de sus separación, Manolo García se ha convertido, por méritos propios, en uno de los autores más destacados de nuestro país, con discos tan interesantes como «Arena en los bolsillos».

5. Celtas Cortos

Autores de temas que pasarán a la historia de nuestra música, como “Cuéntame un cuento” o “20 de abril”. Siguen en activo.

Una de las bandas que mejor han soportado el paso del tiempo desde los 80 con discos muy destacados y giras llenas ritmo y emoción.

6. Loquillo y los Trogloditas

“Cadillac solitario” y “Rock and Roll Star” fueron algunos de los grandes éxitos de esta banda, cuyo líder, Loquillo, continúa con su carrera en solitario en la actualidad.

Uno de los auténticos showman de nuestro país en la actualidad. Un concierto de Loquillo resulta estimulante y no ha parado de sacar discos de los años 80.

7. Los Secretos

“Déjame” es uno de los temas más importantes que nos ha dejado la década de los 80, y Los Secretos uno de los grupos del pop español más relevantes. Enrique Urquijo, su líder, falleció en 1999 y la banda continuó con su hermano al frente.

Para muchos se trata de uno de los mejores grupos pop españoles de los 80 y se le considera uno de los precursores de la «movida madrileña».

8. Nacha Pop

La movida madrileña no se entendería sin este grupo, que lamentablemente perdería también a su solista, aunque ya se habían disuelto. Antonio Vega falleció de cáncer de pulmón a los 51 años. “Chica de ayer”, el tema más famoso de la banda y uno de los himnos del pop español en la actualidad.

9. Radio Futura

“Escuela de calor” o “Veneno en la piel” son dos de sus temas más exitosos, canciones que han marcado una época y que nunca pasarán de moda.

Juan Perro empezó su carrera en solitario y, aunque ha tenido éxito, jamás cosechó el mismo éxito ni la repercusión que obtuvo con Radio Futura.

10. Mecano

No hay ninguna duda de que Ana, Jose y Nacho crearon el grupo musical más importante en la historia de nuestro país. Temas como “Hoy no me puedo levantar” o “Cruz de navajas” son historia viva de la música española, y son solo un ejemplo de las muchas canciones de esta banda que siguen sonando hoy en día. Su regreso sería el sueño cumplido de millones de seguidores. Uno de los mejores grupos de pop español de los 80 sin lugar a dudas.