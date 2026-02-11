Tamsa, una evasión marroquí firmada por Sarah Poniatowski

Aromas, colores y emociones marroquíes que ha querido recrear en esta colección, donde las palabras clave son el sol, la tierra y la artesanía. Una mezcla de colores y toques contrastados que dialogan entre sí como un homenaje a la naturaleza y al sol: terracota, amarillo azafrán y pinceladas de turquesa. Luminosas, atemporales y accesibles, las 31 piezas de esta colaboración —que toma su nombre de un pequeño pueblo marroquí— apuestan por la multifuncionalidad para integrarse tanto en interiores como en exteriores. Una dulce sensación de regreso tras un largo y hermoso viaje…

“Para mí, Marruecos es una fuente infinita de colores, aromas y emociones que he querido plasmar en esta colección. Cada producto permite viajar sin salir de casa; es como un recuerdo de Marruecos que trajéramos de vuelta en la maleta.” — Sarah Poniatowski

31 productos de edición limitada en exclusiva en Maisons du Monde.

Para esta primera colaboración outdoor, Sarah Poniatowski ha trabajado junto a los equipos de diseño de Maisons du Monde para crear piezas ingeniosas, capaces de adaptarse a todos los espacios, tanto interiores como exteriores. Pensada hasta el más mínimo detalle, la colección Maisons du Monde x Sarah Poniatowski se despliega a través de 31 piezas de diseño rotundo, donde cada línea, cada material y cada color responde a un uso preciso. Mobiliario y accesorios se articulan en torno a una misma exigencia de precisión y equilibrio, conjugando funcionalidad y sensibilidad estética. Las palabras de Sarah Poniatowski acompañan cada pieza, desvelando la intención creativa y la mirada volcada sobre el objeto, para una lectura íntima e inspirada de la colección.

1. Tumbona Tamsa blanca o óxido, 399 € – L70 x Pr208,60 x Al86,50 cm

2. Silla de comedor Tamsa, 199 €-Acero- L60,5 x Pr62 x Al82,5 cm

3. Mesa de comedor Tamsa, 299 €-Acero- L110 x Pr110 x Al76 cm

“Trabajar el metal es una de mis grandes pasiones. Aquí he integrado detalles inspirados en el arte decorativo típico marroquí, que se encuentra especialmente en puertas y moucharabiehs (celosías).”

4. Tote-bag Cienna, 19,99 € – Algodón – L40 x Pr20 x Al54 cm “A la playa, al mercado, al café… mi tote-bag me acompaña a todas partes. En este caso, lo he diseñado con un motivo interior y le he añadido un bolsillo inteligente para guardar objetos pequeños.”

5. Vela Safi, 49,99 € – Terracota – Ø15 x Al10 cm “Su fragancia de higuera huele extremadamente bien. Pero más allá de la vela, quería que fuese un objeto duradero. Una vez consumida, el recipiente de cerámica con tapa se convierte en una bonita caja para el baño o la cocina, por ejemplo.”

6. Jarrón Safi, 44,99 € – Terracota – Ø12,50 x Al28 cm

“Este jarrón de cerámica cincelada ha sido pensado para aportar calidez y jugar con el contraste entre su color berenjena y el de las flores que contenga.”

7. Sombrilla Mira, 149 € – Aluminio – Ø295 x Al250 cm

Pie de sombrilla Mira, 99,99 € – Acero – L51,5 x Pr51,5 x Al30 cm “¡Es una

sombrilla muy alegre! En ella encontramos el mismo motivo que en los taburetes para quienes gustan de crear juegos visuales. Es uno de mis flechazos de esta colección.”

8. Taburete Tamsa blanco o óxido – Acero, 69,99 € – L68,6 x Pr35 x Al47 cm

“El diseño de este taburete le permite adaptarse y transformarse en mesa auxiliar, mesa de centro o incluso mesita de noche. Me encanta la idea de imaginarlo en universos tan variados.”

9. Cesta Cienna (pequeña), 29,99 € – Algas marinas – Ø23 x Al28 cm Cesta Cienna (grande), 39,99 € – Algas marinas – Ø30 x Al40 cm

“Práctica y elegante, combina artesanía y versatilidad para organizar o decorar con naturalidad.”

10. Jarra Safi, 24,99 € – Gres – L18,5 x Pr12,5 x Al22 cm

“Un indispensable en cualquier mesa bien puesta, que también puede utilizarse como jarrón.”

11. Mantel Fez, 39,99 € – Algodón – L180 x Al180 cm

“El mantel incorpora los motivos marroquíes violetas de la colección para vestir la mesa con un toque gráfico y sofisticado.”

12. Cojines berenjena o óxido Tamsa, 14,99 € – Poliéster – Ø40 cm

“Gráfico y colorido, el cojín retoma los motivos marroquíes violetas de la colección para realzar cada elemento con refinamiento.“

13. Mesa auxiliar Tangerine, 119 € – Cerámica – Ø30 x Al50 cm

“Mueble auxiliar de líneas depuradas que combina funcionalidad y una presencia decorativa discreta.”

14. Platos de postre Safi (Palmera/Mujer/ Dromedario/Sol/Pájaro/Hoja), 6,99 € – Gres – Ø21,50 cm

15. Platos llanos Safi (Amarillo/Verde/Violeta), 7,99 € – Gres – Ø26,5 cm

16. Platos hondos Safi (Azul/Violeta/Amarillo), 7,99 € – Gres – Ø20 cm

17. Ensaladera Safi, 22,99 € – Gres – Ø29 x Al6 cm

“Platos hondos, llanos o cuencos… cada uno se viste de un color diferente y los detalles del dibujo a mano permiten crear mesas desparejadas con encanto. Una vajilla muy colorida, alegre, refinada y elegante.”

18. Hamaca Tamsa, 59,99 € – Madera – L57,5 x Pr105,5 x Al80 cm

“Blanca con motivos marroquíes en violeta, esta hamaca aporta un toque de confort y estilo refinado al exterior.”

19. Alfombra Argan, 129 € – Polipropileno – L160 x Al230 cm

“La alfombra estructura el espacio con calidez y distinción, reafirmando el estilo de la colección.”

Una colección exclusiva disponible en una selección de tiendas Maisons du Monde y en maisonsdumonde.com a partir del 6 de mayo de 2026.