El verano es una época ideal para disfrutar de las terrazas, las fiestas y las reuniones con amigos y familiares. Sin embargo, también es un momento en el que debemos cuidar nuestra hidratación y evitar el consumo excesivo de alcohol y azúcar, que pueden afectar a nuestra salud y a nuestro peso. Por eso, muchas personas buscan alternativas a los refrescos y las bebidas alcohólicas que sean igual de sabrosas, refrescantes y divertidas, pero sin aportar calorías vacías ni efectos secundarios. Toma nota entonces porque vamos a hablarte ahora de la nueva tendencia del verano: la bebida refrescante sin alcohol ni calorías para hidratarse que llega a España.

La nueva bebida tendencia para el verano

Si buscas una bebida poco calórica y refrescante que tomar este verano, debes comenzar a ver todos los beneficios que tiene un tipo de agua que seguro conoces, pero que cada vez consume más gente cuando quiere tomar algo fresco y a la vez, conservar la línea.

Nos estamos refiriendo al agua con gas que cada vez se consume más en España aunque todavía estamos a la cola de otros países, como Alemania o Suiza, donde el agua con gas es la opción por defecto y tienes que pedir agua “normal” si no quieres que te traigan la que tiene burbujas.

Por otro lado, cuando hablamos de agua con gas, no nos referimos a la gaseosa, que es más bien un refresco, relacionado con una marca muy famosa (aunque no la única) y que suele tener un toque cítrico por los aromas y los edulcorantes que lleva. Es la más usada para hacer cócteles y mezclar con cerveza o vino, y al igual que sucede con el agua con gas, no tiene calorías ni alcohol.

Sin embargo, la opción más saludable sería el agua con gas propiamente dicha, o sea, agua carbonatada, de la que existen varios tipos, según de dónde venga el gas. Sea cual sea ese origen, es una bebida saludable, sin calorías ni azúcares, y sin ningún otro ingrediente, salvo el gas carbónico añadido.

El ácido carbónico refresca más el agua con gas

El ácido carbónico que hay en el agua hace las burbujas que aumentan la sensación de frescor de esta bebida, sobre todo si se toma muy fría, y puede hacer más agradable y duradero el momento de beberla, ya que no solemos tomar los refrescos con gas de un trago. Ese gas también deja un sabor amargo que muchos encuentran también refrescante.

El único inconveniente que puede tener el agua con gas es que puede provocar hinchazón abdominal por el ácido carbónico, causando gases o flatulencias. Tampoco es aconsejable en casos de colon irritable, SIBO grave u otros problemas gastrointestinales.

Pero en definitiva, y al margen de los gases hay estudios que indican que el agua con gas puede ayudar a mejorar las digestiones difíciles, la acidez y el malestar estomacal, las gastroenteritis, el reflujo o el dolor digestivo leve. Además, da más sensación de llenura y por eso puede ser útil en dietas para perder peso.