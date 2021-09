Puede ocurrir que aunque llevemos una dieta equilibrada con alimentos que son saludables, no acabemos de perder peso y de hecho, incluso cojamos kilos sin entender que es lo que sucede. Posiblemente no sea cuestión de lo que comes sino cómo lo comes ya que existen algunas mezclas o combinaciones de alimentos que es mejor evitar en nuestro menú diario. Combinaciones que te desvelamos a continuación.

Dieta: 5 combinaciones de alimentos a evitar en tu menú diario

A la hora de alimentarnos bien, y sin coger kilos, hemos de tener en cuenta que algunas combinaciones conducen inevitablemente a cantidades excesivas de un tipo de macronutriente (proteínas, carbohidratos y grasas). El riesgo más común es terminar ingiriendo demasiadas proteínas, pero también hay combinaciones en las que hay demasiados carbohidratos. Quizás también hayas escuchado que es mejor no combinar ciertos alimentos para no dificultar la absorción de los micronutrientes (generalmente hablando de los minerales) presentes en ellos. De hecho, puedes evitar este peligro garantizándose una dieta lo más variada y equilibrada posible.

Pero ¿qué combinaciones pueden ser «letales» cuando se tratan de alimentarse bien y evitar engordar? Pues quizás entre las cinco más comunes y que se deberían evitar podemos mencionar las siguientes:

Pan y patatas

Comencemos con un error que puedes haber cometido sin saberlo más de una vez: combinar pan y patatas en la misma comida . Muchas veces el error surge por el hecho de considerar las patatas como si fueran verduras y, por tanto, de tratarlas como guarnición. Sin embargo, las patatas son mucho más ricas en carbohidratos que las verduras; en particular, contienen una dosis mucho más significativa de almidón .

Comparemos, por ejemplo, con las espinacas. Un hectogramo de esta última proporciona alrededor de 2,3 gramos de almidón, mientras que una cantidad igual de patatas proporciona alrededor de 13,5 gramos, seis veces más. Si cree que, en general, la porción de patatas que te pones en el plato supera el medio kilo y que las dosis de verduras que consumes en una comida raras veces son tan abundantes, la diferencia se amplifica aún más. Además, algunas verduras no contienen almidón en absoluto.

El pan, por otro lado, es una rica fuente de almidón y, más en general, carbohidratos. El «blanco» aporta más de 50 gramos de almidón por hectogramo, el integral casi 40. Al comerlo junto con patatas se corre el riesgo de hacer una comida más rica en carbohidratos de lo que te gustaría, comprometiendo así el equilibrio de tu dieta.

Pasta y patatas

Lo que acabamos de explicar sobre el maridaje de pan y patatas también se aplica a la pasta . Como probablemente sabes, la pasta también aporta una buena dosis de carbohidratos y almidón . Para ser precisos, también contiene más que el pan: alrededor de 73 gramos de carbohidratos por hectogramo contra alrededor de 60 para el pan blanco y alrededor de 64 gramos de almidón por hectogramo contra alrededor de 52 gramos para el pan blanco.

Para ello no se pueden añadir patatas a la pasta como si fueran verduras. Si quieres preparar pasta y patatas respetando el equilibrio nutricional de tu dieta, necesitarás dosificar los dos ingredientes de forma adecuada, para no acabar consumiendo una cantidad excesiva de hidratos de carbono.

Carne y legumbres

Cuando llevas carne con una guarnición de legumbres a la mesa, puedes cometer otro error: exagerar con las proteínas . El problema puede tener el mismo origen que el maridaje de pan y patatas; de hecho, las legumbres a menudo se tratan como si fueran verduras. En realidad, en comparación con estas últimas, las legumbres te permiten ingerir muchas más proteínas.

También en este caso hacemos una comparativa con la espinaca, que aporta 3,4 gramos por hectogramo. Los frijoles, que a veces se sirven como guarnición de la carne, contienen aproximadamente 7 veces más, para ser precisos, un promedio de 23,6 gramos por onza, que es más o menos la misma cantidad que se encuentra en una hamburguesa preparada con 100 gramos de carne.

Un exceso de proteína aumenta inevitablemente el valor energético de tu comida, pero eso no es todo. También puede hacer que te «sobrepases» con la ingesta diaria de estos macronutrientes, haciendo que tu dieta sea demasiado rica en proteínas , con todas las posibles consecuencias negativas que esto puede tener para tu salud si el error se repite regularmente a largo plazo.

Carne y queso

Combinar carne y queso también puede generar demasiada proteína. Por eso es incorrecto considerar el queso como un plato separado de la comida.

De hecho, el queso trae consigo una buena dosis de proteína . Además, es una fuente de importantes cantidades de grasa . Tanto el porcentaje del primero como los del segundo pueden variar significativamente según el tipo de queso que decidas comer, pero, en cualquier caso, combinarlo con carne puede desequilibrar el equilibrio nutricional de tu dieta diaria.

Pescado y queso

También se puede realizar una discusión similar a la de la carne y el queso sobre la combinación entre este último y el pescado . De hecho, incluso el pescado es una excelente fuente de proteínas y, dependiendo de la especie, también puede aportar altas dosis de grasa. El maridaje con queso puede provocar dosis excesivas de estos nutrientes.

Por lo tanto, es mejor seguir esta regla: en una comida, es mejor elegir solo una fuente de proteína a la mesa. Se puede alternar el consumo de carne, pescado y queso a lo largo de la semana, con el fin de garantizar una dieta variada y equilibrada tanto en proteínas y grasas, como desde el punto de vista del resto de nutrientes presentes en estos alimentos.