¡Cuidado! El error con tus cejas que puede crear un auténtico desastre

Las cejas se han convertido en los últimos años en una apuesta clarísima hacia la naturalidad y el cuidado constante. Las cejas de los 90 y de la primera década del 2000 eran cejas finas y bastante depiladas, luego llegaron famosas como Cara Delevingne para demostrar que las cejas gruesas y naturales eran realmente bonitas, y ahora el «boom» pasa por cejas bien marcadas y definidas pero además tupidas. Por ello, es importante cuidar bien de tus cejas y evitar un error como el que ahora te contamos, bastante común y que puede provocar un auténtico desastre.

El error que cometemos con las cejas

Cuando se habla de cejas muchas veces se confunde el tener una cejas «gruesas» y unas «despeinadas» o «descuidadas». Las cejas que están sin arreglar pueden sobresalir medio centímetro sobre la frente o amenazar con formar una sola ceja. En este caso, será bueno arreglarlas. Las cejas pobladas, por otro lado, deben celebrarse por su enormidad y esplendor siempre y cuando se mantengan bajo control.

Tú más que nadie puedes considerar correcto adelgazarlas un poco con pinzas, pero ojo con el error más común que todo el mundo ha cometido al menos una vez en la vida: recortarse las cejas. Una acción que parece inofensiva pero que puede llevarnos a cometer un auténtico destrozo con nuestras cejas.

El hecho de recortarnos las cejas puede ser buena idea si tenemos en cuenta que al hacerlo podemos evitar realmente que el pelo cortado vuelva a crecer. Especialmente aquellos que sobrepasan nuestro arco natural, pero lo cierto es que coger unas tijeras y recortar esos pelos puede ser todo un peligro.

Según la dermatóloga Lindsey Bordone del Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York, no debemos recortar nunca los pelos que en las cejas gruesas brotan y salen del arco ya que cumplen la función de rellenar la frente. Según esta dermatóloga, esos pelitos «rebeldes» es mejor que se peinen y se fijen antes de recortarlos.

No lo pensamos, o no lo sabemos, pero a partir de cierta longitud, el pelo de las cejas ya no crece más. Es decir, que si recortas con tijeras y te pasas es posible que notes que ya no te vuelve a salir de nuevo. Como decimos, puede ser buena idea si realmente es lo que buscas pero si deseas unas cejas bonitas y pobladas, corres el riesgo de que al recortar dejes un pequeño hueco que nunca vaya a ser rellenado y te toque usar un lápiz de cejas precisamente para tapar el agujero que has dejado.

Piensa además, tal y como incide Bordone, que con los años, las cejas comienzan a caerse de forma natural. Y aunque algunos pelos vuelven a salir su fase de crecimiento dura entre 4 y 6 semanas, es decir, que crecen muy poco (para que compares, la fase de crecimiento del cuero cabelludo, dura años), así que no será buena idea arriesgarse con las tijeras y nuestras cejas.

¿Y qué hago si noto que tengo un pelo que deseo eliminar? Para recortar el vello más largo de lo habitual, toma unas pinzas y un peine de dientes finos y peina la ceja hacia arriba. Haz esto unas cuantas veces para localizar los vellos problemáticos y luego los quitas con las pinzas con cuidado a lo largo de la ceja para que los vellos ya no se salgan de su orden natural. Peina tus cejas y listo.