¿Has usado alguna vez champú seco para revitalizar tu cabello en situaciones de emergencia? Puede que no sepas que existe un truco específico para lograr resultados increíbles: aquí tienes cuándo y cómo usarlo para tener un cabello hermoso.

Champú seco, el truco para usarlo de la manera correcta y tener un cabello perfecto

¿Quién no ha tenido su cabello sucio y encima no tiene tiempo para lavarlo? Afortunadamente, existe una solución a cualquier eventualidad. Lo ideal para todos aquellos que tienen que reactivar el cabello sin poder perder tiempo entre el lavado y el peinado es utilizar champú seco . Por supuesto, el efecto no es tan duradero como el champú real, pero al menos tienes la posibilidad de posponer la operación al menos un día. En la actualidad podemos encontrar todo tipo de productos diseñados específicamente para diferentes calidades de cabello, pero solo unos pocos conocen un truco infalible para hacer que el champú seco funcione aún mejor.

Cómo conseguir un resultado impecable con champú seco

¿Quieres refrescar tu cabello de emergencia? Puede usar champú seco pero, para lograr resultados realmente efectivos, debe usarlo en un momento específico del día. Se suele utilizar por la mañana, o cuando te levantas tarde y no tienes tiempo para un champú adecuado o simplemente cuando quieres devolverle volumen a tu cabello, pero lo cierto es que puedes conseguir un mejor efecto. ¿Cómo? Aplicarlo en tu tu cabello por la noche, para ser precisos antes de irte a dormir. La razón por la que funciona es muy sencilla: durante la noche el producto tiene tiempo para actuar y absorber el exceso de grasa. Por si fuera poco, con los movimientos y el contacto con la almohada desaparece el antiestético efecto de polvo en la nuca.

Cuando te levantes por la mañana, solo tendrás que peinar bien tu cabello para eliminar cualquier resto de champú en seco y comprobar que tu pelo luce como si acabaras de pasar por la ducha y el secador.

Con que frecuencia secar el champú

Ahora se sabe que lavarse con champú todos los días no es bueno para el cabello y la piel, pero, al mismo tiempo, el champú seco no debe utilizarse como alternativa al lavado real. Debe realizarse en casos de emergencia «intermedios» y es ideal para cabellos que tienden a ensuciarse con facilidad, de los que se quiere eliminar el efecto graso. Más allá de la detención, también se puede utilizar para dar volumen al cabello pero sin peinarlo. ¿Cuáles son los riesgos si lo usa con demasiada frecuencia? Las fibras capilares podrían secarse, el cabello podría volverse más pesado y los folículos presentes en el cuero cabelludo podrían obstruirse: por lo tanto, tenga cuidado de no exagerar, para mantener el cabello siempre maravilloso y saludable.