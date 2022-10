Para adelgazar, no mires la báscula y fíjate en los colores de los alimentos

Aquellos que quieren perder peso tienen muchos factores a considerar . A veces, simples trucos psicológicos: el primero es mirar la báscula lo menos posible y solo a intervalos predeterminados. Esto te permitirá no caer en algún engaño psicológico, tal vez consistente en querer ‘compensar’ una posible bajada inesperada con un error alimentario o en sentirte abatido si has adelgazado menos de lo esperado. Sin embargo, el secreto según los nutricionistas, radica en centrarse en otra cosa que no son los números. De este modo, si quieres adelgazar te tienes que fijar en los colores de los alimentos que comes.

Fíjate en los colores de los alimentos para adelgazar

No cabe duda de que la mayoría de las dietas se centran en el número de calorías ingeridas , en el peso registrado por la báscula o en la medida de la cintura …

Pero la vista también tiene su importancia y nuestro cuerpo lo sigue de cerca: cuando ponemos alimentos particularmente coloridos en la mesa , de hecho, el metabolismo se siente más satisfecho, dándonos inmediatamente una sensación de saciedad más serena. ¿Conoces el dicho de «comer por los ojos»? Pues el del todo cierto si tenemos en cuenta esta relación entre los colores y el hecho de sentirnos más saciados, y mucho mejor, cuando comemos comida de distintos colores.

Por este motivo, si te dedicas a componer un plato con alimentos de colores (verduras y frutas sobre todo), por tanto, estarás ayudando inconscientemente a tu metabolismo. El objetivo es centrarse en las verduras, las verduras, las grasas saludables … ¡Todo repleto de vitaminas, minerales y antioxidantes pero además, un plato que esté bien lleno de color!.

Ejemplo de menú de color para adelgazar

Si necesitas alguna idea para inspirarte, lo cierto es que el menú se hace rápidamente: toma al menos dos o tres verduras diferentes en cada comida , luego bayas , cítricos , chucrut , huevos , aguacate , nueces , aceite de oliva virgen extra , pollo y pescado graso.

En resumen: mezcla los colores y pronto podrás sentirte más satisfecho con tu comida sin tener que recurrir necesariamente a los números a toda costa . Obviamente, ten cuidado con lo que eliges en términos de nutrientes. Concéntrate en las vitaminas y los minerales y trata de evitar las grasas. Incluso una bolsa de ositos de gominola está llena de color pero trae consigo grasa y azúcar en cantidades industriales (¡y que no son buenas para nada!).