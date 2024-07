Quién es el entrenador de la selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos

La selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos cuenta con numerosas y obligatorias novedades con respecto a lo que vimos en la Eurocopa hace tan sólo unas semanas. La competición olímpica de fútbol masculino, que no en femenino, tiene limitaciones de edad y se disputa bajo una premisa de torneo sub-23, que hace que España lleve al combinado habitual sub-21 –con algunas excepciones– y que el entrenador no sea Luis de la Fuente, si no el habitual seleccionador de la categoría, Santi Denia.

Al mirar al banquillo en el primer partido de España en la competición de fútbol de los Juegos Olímpicos no veremos a Luis de la Fuente, el actual seleccionador de la absoluta y que estuvo en Tokio 2020, pero sí a Santi Denia, su sucesor al frente de la selección sub-21 y que tiene el privilegio y la responsabilidad de comandar también al combinado olímpico. El técnico, un clásico de la RFEF, luchará junto con su equipo técnico y los 18 jugadores convocados –más cuatro reservas– por una medalla en los Juegos de París, que podría incluso ser de oro.

Así es Santi Denia, el seleccionador de España en los Juegos

Santi Denia es un ex futbolista y actualmente entrenador de la Real Federación Española de Fútbol, donde ha ido avanzando en las categorías inferiores del fútbol masculino hasta llegar a convertirse en el seleccionador sub-21 y seleccionador olímpico. En los Juegos Olímpicos de París 2024, Denia tiene ante sí una gran responsabilidad, que no es otra que la de guiar a un equipo joven a por la medalla de oro.

Antes de ser entrenador, Santi Denia tuvo una larga trayectoria como jugador profesional, desempeñándose en la posición de central. El club en el que creció fue el Albacete, aunque sin duda se le recuerda como un jugador destacado del Atlético de Madrid. En 2005, el entrenador de la selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos anunció su retirada y actualmente, con 50 años, vive un gran momento con la confianza de la RFEF en su rendimiento, tras pasar por las selecciones sub-17, sub -19 y ahora por la sub-21. Como curiosidad, los de París no serán los primeros Juegos para Santi Denia, que ya estuvo presente como futbolista en Atlanta 1996, donde España no pudo obtener una medalla.

Por qué no es Luis de la Fuente el entrenador

En los Juegos Olímpicos, al menos en competición masculina, las normas son estrictas y no admiten más de tres jugadores superiores a la categoría sub-23. Por ello, la RFEF entiende que debe ser el seleccionador sub-21 el que se ponga al frente de este combinado y no el entrenador de la absoluta, un Luis de la Fuente que disfruta estos días de unas merecidas vacaciones después de conquistar la Eurocopa 2024 en Alemania.

De la Fuente sí pasó a animar a la selección olímpica pero no le veremos sentado en el banquillo en París 2024. En un caso contrario está Montse Tomé, la entrenadora de la selección femenina absoluta, pues en la competición de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos sí que se puede jugar con todas las jugadoras sin límite de edad ni excepción, por lo que España lleva su equipo de gala.