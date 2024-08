Éste es el país que paga 800.000 dólares por el oro olímpico: jamás te lo imaginarías

Los Juegos Olímpicos entran en su recta final y el próximo domingo 11 de agosto se apagará en París la llama olímpica. A la espera del desenlace de las pruebas de atletismo y la mayoría de equipos, Estados Unidos lidera el medallero por delante de China y Francia, país anfitrión que ocupa el tercer lugar en la tabla. En los últimos días también se ha hecho viral la clasificación de los países que más pagan por un oro olímpico, siendo Hong Kong la primera de la lista. España ocupa el decimoquinto lugar de la clasificación.

Lo primero que hay que tener claro es que en los Juegos Olímpicos no hay premios en metálico por conseguir una medalla. El Comité Olímpico Internacional no reparte premios por ganar un oro olímpico porque en una cita olímpica se paga en gloria. Por ejemplo, Djokovic se llevó 1,67 millones por ser subcampeón de Wimbledon y no percibirá ningún euro procedente del COI por ganar el oro en una final épica disputada contra Carlos Alcaraz el pasado sábado en la Phillipe Chatrier.

El COI no paga a los deportistas por medalla pero sí lo hace el Comité Olímpico de los distintos países, que premian a sus deportistas con un montante económico en caso de ganar medalla. El país que más paga a sus deportistas por conseguir un oro olímpico es Hong Kong, que ocupa el primer puesto de la lista pagando nada más y nada menos que 768.000 dólares (unos 704.000 euros) en caso de oro olímpico. A día de hoy este país ocupa el puesto 21 del medallero después de haber conseguido cuatro medallas, dos bronces y dos oros hasta la fecha. Lo sorprendente es que también pagan casi 100.000 dólares a sus deportistas por un cuarto puesto y casi 50.000 dólares por los puestos del quinto al octavo.

El segundo país que más paga por un oro olímpico es Israel, que premia a sus deportistas con 275.000 dólares en caso de ganar el oro olímpico. Los deportistas que ganen una plata en categoría individual recibirán 192.000 dólares y 137.000 será lo que cobrarán por la de bronce. En tercer lugar de la clasificación está Serbia, que premia con 218.000 dólares a los deportistas que ganen el oro olímpico. Así que Novak Djokovic recibirá esta cantidad de su país además de una pensión nacional que se ofrece a los deportistas que a lo largo de su carrera han ganado una medalla defendiendo la bandera.

Los países que más pagan por un oro olímpico

Hong Kong, Israel y Serbia ocupan los tres primeros puestos de la clasificación de los países que más pagan por un oro olímpico que recoge la revista Forbes. Sorprende que dentro de los que más paguen no esté Estados Unidos, que paga 37.500 dólares a los ganadores de un oro olímpico.

Hong Kong: 768.000 dólares Israel: 275.000 dólares Serbia: 218.000 dólares Malasia: 214.00 dólares Italia: 196.000 dólares Lituania: 182.000 dólares Moldavia : 171.000 dólares Letonia: 155.000 dólares Hungría : 154.000 dólares Bulgaria : 139.000 dólares Ucrania: 125.000 dólares Kosovo : 120.000 dólares Estonia : 109.000 dólares República Checa: 103.000 dólares España: 102.000 dólares

Lo que paga España por una medalla

España ocupa el decimoquinto lugar de los países que más pagan por un oro olímpico. Los premios establecidos por el Comité Olímpico Español son similares a los de Tokio 2020 por lo que por una medalla de oro en categoría individual paga 94.000 euros. Carlos Alcaraz, por ejemplo, ingresará 48.000 euros por su plata olímpica mientras que el bronce está premiado con 30.00 euros.

Los premios son distintos en caso de las competiciones en la que compiten parejas. El oro tiene un precio de 75.000 euros para cada uno, los que consigan la plata se llevarán 37.000 mientras los que se cuelguen el bronce recibirán 25.000 euros por persona. En lo respecta a los deportistas de equipo, que pueden engordar el medallero español en esta última semana, el oro se paga a 50.000 por persona, la plata a 29.000 y por el bronce recibirán 18.000 por cada miembro del equipo.

También hay que tener en cuenta que Hacienda entra en juego en estos Juegos Olímpicos. La Agencia Tributaria se llevará casi la mitad de lo que el COE pague a los héroes y heroínas de España. Los ganadores de una medalla en París 2024 tendrán que pagar el 22,5% de la parte estatal a lo que hay que añadir el impuesto de cada comunidad autónoma. Lo normal es que sea similar a lo que recibe el Estado, así que la cantidad esto deja la cantidad total en torno a un 45%.