El grupo Carolina Durante la lía con su mensaje a Carlos Alcaraz: «Buscando el minutillo de gloria»

El grupo Carolina Durante se ha convertido en protagonista de las últimas horas en la actualidad de los Juegos Olímpicos de París, algo que nadie -seguro que ellos tampoco- esperaban. Un tuit dedicado a ‘dar ánimo’ al tenista Carlos Alcaraz se ha convertido en una broma que no ha sentado bien a muchos.

Los componentes de la banda han aprovechado la foto del murciano en la que porta una bandera de España y en la que se pude leer la frase: «Fuerza Carolina». Se trataba de una de las muchas muestras de apoyo que ha recibido Carolina Marín, jugadora de badminton, después de sufrir una lesión en pleno partido de semifinales y cuando lo tenía encarrilado para colarse en la final, pero tuvo que retirarse sin opciones a medalla.

Carlos Alcaraz rompe de emoción

«Lo he dado todo»

Espectacular momento en el que las emociones salen y Carlos Alcaraz no puede contener las lagrimas.

Orgullo máximo. Gracias Carlos 🙌

Alex Corretja, muy empatico, un 10.

Que gran ejemplo🙏

Bravo Carlos, a por la siguiente. pic.twitter.com/6DT8YrnYph — Jorge Mas (@jorgemas_RETAIL) August 5, 2024

Se trata de un enorme golpe para la deportista, que se ha recuperado de una grave lesión hace solo unos meses y la cita en París suponía su regreso por todo lo alto, pero el deporte es injusto. El grupo de indie ha querido bromear al utilizar esta foto y hacer un guiño publicándola en la red social X (antes conocida como Twitter), junto a la siguiente frase: «Fuerza para ti también, Carlos».

Este gesto llegaba momentos después de que el murciano perdiese su enfrentamiento contra Novak Djokovic y se tuviese que conformar con la medalla de plata, una derrota tras la que no pudo evitar las lágrimas ante las cámaras de Eurosport. Pese a que se trataba de un juego con el nombre del grupo, la broma no ha sentado bien a muchos, que no creen que haya sido acertado utilizar una desgracia como la de Carolina Marín para hacer bromas.

Fuerza para ti también, Carlos pic.twitter.com/3YwKlqDoVG — CAROLINA DURANTE (@carolinadurante) August 4, 2024

Las respuestas al mensaje no han tardado y han convertido a Carolina Durante en lo más buscado durante las últimas horas. Numerosos usuarios han dejado clara su opinión para ellos con frases como «estoy intentando, de verdad, encontrar la gracia a este post, pero no hay manera… » o como «no he escuchado una canción vuestra en mi vida, pero como cantéis igual que hacéis gracias, vais al paro de una».

Aunque muchos de los seguidores de la banda han salido en su defensa, entendiendo que se trataba de una broma, las quejas no han parado con respuestas como «tuit para llamar la atención al no ser conocidos por nadie» u otro usuario que asegura que solo lo han hecho para «buscar su minutillo de gloria».

Ante el aluvión de críticas, lejos de pedir disculpas, el grupo ha querido contestar a todos los críticos echando más leña al fuego. «Quien piense que con este tuit nos estamos riendo de Carlos Alcaraz o Carolina Marín es medio bobo», ha sido sus respuesta horas después de la polémica.

Quiénes son Carolina Durante

Pese a que no se trata de una banda conocida por la gran mayoría, no se puede decir que sean unos desconocidos. Su música entre el indie y el punk les ha llevado a ser uno de los nombres fijos de festivales como BBK o Sonorama y a colaborar con otros grupos como Amaral, aunque en estos momentos están trabajando en la salida de su próximo disco, que llevará el título de Elige tu propia aventura.

Durante este verano no será posible verles en directo, pero ya han anunciado una enorme gira en el año 2025 que les llevará a grandes recintos de ciudades como Valencia, Málaga, Coruña, Bilbao y que terminará en el Wizink Center de Madrid.