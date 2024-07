Los Juegos Olímpicos que se celebran en Francia ya tienen su primera polémica. Durante la ceremonia de apertura en París, el país galo hizo una performance con drag queens de La Última Cena de Leonardo da Vinci, algo que ha desatado las críticas de los cristianos de todo el mundo. La imagen les resulta ofensiva y se preguntan si se atreverían a hacer una parodia similar con Mahoma.

La actuación no dejó a nadie indiferente. Un aquelarre woke salió en escena con hombres vestidos de mujeres, personas de diferentes razas y una mujer haciendo de Jesucristo con cadenas en sus muñecas. La imagen no ha tardado en dar la vuelta al mundo y son miles y miles los comentarios en redes sociales que claman contra esta falta de respeto a los cristianos. Y no sólo de personas anónimas, sino también famosos que no entienden cómo Francia se ha atrevido a hacer eso en los Juegos Olímpicos.

Uno de ellos ha sido el periodista Tomás Guasch, que ha estallado en directo contra la actuación y sus burlas al catolicismo: «Es inaceptable, una ofensa gravísima y una cosa terrorífica. A ver el día que estos personajes se atreven a hacer una coña con Mahoma». O Javier Tebas, que lo ha tachado de «inaceptable, irrespetuoso e infame»: «Usar la imagen de La última cena en los Juegos Olímpicos de París es un insulto para los que somos cristianos. ¿Dónde queda el respeto por las creencias religiosas?», ha defendido el presidente de La Liga.

Ellos son sólo dos ejemplos de los miles de usuarios que han querido mostrar su rechazo a la performance en las redes sociales. Defienden que la actuación es «decadente, satánica y despreciable», se preguntan cuál es la «relación que hay entre unos JJOO y la burla al cristianismo» y señalan que las mofas siempre son hacia el cristianismo y no a otras religiones: «No tienen cojones para hacer una parodia con Mahoma».

¡Indignante! Para cerrar la inauguracion de los Juegos Olímpicos de Paris, representaron de manera profana, a drag queen en una referencia a La Última cena de Jesús.

La degradación del mundo occidental está en sus picos#Paris2024 #JuegosOlímpicosParís2024 pic.twitter.com/EDOfQk4UHQ — Carlo Martin (@Liberfach0) July 26, 2024

Decadente, satánica y despreciable inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024: Se han burlado de Cristo con una parodia de la Última Cena con transexuales. Francia no habría podido hacer nada más lamentable y deleznable. ¿Por qué no se han atrevido también con Mahoma? pic.twitter.com/9d1I3A4Gwi — JOSE GEFAELL (@ChGefaell) July 26, 2024

Con Mahoma no tienen huevos. pic.twitter.com/HqbVeTUqW2 — Crítico Enfurecido (@CriticoEnf) July 26, 2024

No sé qué relación hay entre unos JJOO y la burla al cristianismo. Ya murió gente en Francia por una simple parodia de Mahoma… y sin embargo, desde las instituciones, ofendemos al cristianismo para hacernos los guays y los tolerantes. Estamos alimentando al enemigo. Sin más. pic.twitter.com/TgBNVSKSpT — Gonzalo Pozo (Pogui) 🇪🇦💚 (@GPogui) July 27, 2024

¡Vaya mierda de espectáculo! ¿Por qué tienen que hacer parodias con la Religión Católica?

Porque no tienen cojones para hacer una parodia con Mahoma.

Europa se va a la mierda.@EmmanuelMacron pic.twitter.com/WAAhqjwGFR — Robustiano (@Robustiano21) July 27, 2024

En la Ceremonia de Paris he echado en falta una performance sobre Mahoma, con su Mezquita LGTB oliendo a pachuli guarrón y su golpecito de mariconismo de chilaba. Ahí sí que se vería Liberté, Égalité y Fraternité. pic.twitter.com/dLtHb3VjlZ — Alégrame el día (@harryelsocio) July 27, 2024

Otra polémica en los JJOO

La mayor polémica mundial de la apertura de los Juegos Olímpicos en París fue el aquelarre woke en La última cena, pero en España también hubo otra. Y es que el Comité Olímpico Internacional (COI), que es quien realiza la señal televisiva, no mostró a los Reyes de España en ningún momento.

El Rey Felipe y la Reina Letizia apoyaron a los deportistas españoles, pero ni en España ni en ningún país se les pudo ver, mientras que con otras delegaciones sí se emitió la imagen de sus autoridades cuando salieron los barcos de los países en cuestión.

En nuestro país, la ceremonia de inauguración fue emitida en directo por televisión por La 1 de Televisión Española y Eurosport. La señal de la ceremonia, así como de todas las competiciones deportivas de los Juegos Olímpicos, corresponde al Comité Olímpico Internacional. Y los responsables del COI consideraron que uno de los momentos más esperados y bonitos, el de los Reyes saludando a los deportistas españoles, no se viera por televisión.