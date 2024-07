Boicot a Israel en los Juegos Olímpicos: un judoca argelino se niega a pelear contra un israelí

El judoca argelino Messaoud Redouane Dris protagonizó un boicot a Israel en los Juegos Olímpicos de París 2024 y no se presentó a su combate de dieciseisavos de final en la disciplina de judo porque en esa ronda le tocaba hacer un combate contra el judoca contra el israelí Tohar Butbul.

Messaoud Redouane Dris no quiso participar en ese combate de este lunes en el tatami de Campo de Marte porque su rival era un deportista israelí en la categoría de -73 kilos. Así, el judoca argelino ni se presentó a este combate deportivo, protagonizando un boicot que deja el espíritu olímpico por los suelos.

Pese a que la situación era la esperada -ya se sabía que si al argelino le tocaba el rival israelí no se iba a presentar- los aficionados que había en la pista comenzaron a silbar al deportista argelino por esa situación. Se dio la circunstancia que el árbitro de este combate era un español, Raúl Camacho Pérez.

Y lo que hizo el árbitro de ese combate de judo, ante la no presencia de Messaoud Redouane Dris fue dar la victoria al israelí Tohar Butbul por ippon, aunque la realidad es que fue por no presentarse en el combate. Redouane Dris se había negado en la víspera a pasar el pesaje correspondiente, por lo que su participación estaba descartada, pero hasta este lunes no se llevó a cabo de forma oficial este boicot. El combate de judo pertenecía a la categoría de -73 kilos de los Juegos Olímpicos de París.

Se enfrenta a una dura sanción

Al argelino le espera una dura sanción por este boicot a Israel en los Juegos Olímpicos si se aplica lo ya hecho en anteriores casos como este. Por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, otro argelino, Fethi Nourine, también hizo un boicot de este tipo y se negó a pelear ante Tohar Butbul. La Federación Internacional de Judo sancionó durante diez años a ese judoca argelino por este boicot.