Duelo de informes entre los investigadores de los Mossos d’Esquadra y el patriarca de los Jodorovich. El clan barcelonés, señalado desde hace décadas por tráfico de armas y de drogas, ha conseguido esquivar la prisión gracias a la nulidad de los últimos procesos judiciales. Ahora, el último informe de los Mossos acusa al patriarca del clan de blanquear medio millón de euros a través de una carnicería, un bar, el «imperio inmobiliario del clan» y pagos a una clínica oftalmológica.

Se trata del último informe que los agentes han presentado para impulsar el proceso abierto por blanqueo contra Aquilino Montero en el Juzgado de Instrucción número 10, en 2019. Un documento que comienza de forma inusual con referencias directas a la dirección letrada de la defensa de los Jodorovich, el abogado Javier Peiró, precursor de la llamada doctrina Jodorovich.

En confrontación con cada punto del último informe del letrado, los Mossos de la Unidad Central de Blanqueo de Capitales y Delitos Económicos insisten en que el patriarca cumple con los indicios que definen el blanqueo de capitales: «Hay un incremento inusual del patrimonio, no hay negocios que justifiquen ese incremento patrimonial o las relevantes transmisiones de dinero y hay vínculo de los sospechosos con personas o grupos relacionados con las mismas».

Los Mossos justifican la vinculación de Aquilino Montero con el tráfico de drogas en la investigación de la operación Fénix (anulada en 2012 por el Tribunal Supremo con la absolución de todos los acusados, como solicitaba el letrado Peiró). Según los Mossos esa operación policial demostró cómo el clan se lucraba con la venta de droga. En los registros de Fénix, en el año 2008, se encontraron medio kilo de cocaína y de hachís, además de «siete millones de pesetas» y 300 armas de fuego. Los investigadores también se apoyan en la pieza separada sobre el presunto blanqueo de capitales de los Jodorovich (pieza sobreseída provisionalmente) para dar por demostrado el delito. Aunque las dos investigaciones están anuladas y sobreseídas, según los Mossos, «la definición del delito de blanqueo no exige que se haya condenado previamente a los sospechosos por el delito del que proceden esos bienes que ocultan».

Respecto a los métodos con los que Aquilino y su clan blanquean presuntamente el dinero, los investigadores señalan el «bar Gasoil» y la carnicería que gestionan los Jodorovich en el Mercado de la Marina de la Zona Franca. También hacen referencia al movimiento de cientos de miles de euros en las cuentas bancarias del matrimonio a nombre de Aquilino y Monserrat, negando los argumentos del letrado Javier Peiró.

Igualmente, los Mossos revelan que el patriarca pagaba las hipotecas siempre con dinero en efectivo de origen desconocido por un importe de 175.635 euros. También pagaban en efectivo la compra de los inmuebles de la Seva y el Brull o devolvían préstamos bancarios con dinero en efectivo por importe de 31.121 €.

Dentro de esos movimientos sospechosos, los Mossos mencionan la donación a Aquilino de un local de la calle Aviador Ruiz de Alda de Barcelona por parte de sus propietarios, para encubrir que en realidad habría pagado esa vivienda con dinero negro procedente de actividades delictivas. Lo mismo ocurre con el ingreso de dos cheques por valor de 70.000 euros que el patriarca de los Jodorovich recibió en sus cuentas bancarias a cargo de una tercera persona.

Los Mossos señalan también que en 2018 Aquilino compró una nueva vivienda en la calle Tortosa de Barcelona, pagando 28.000 euros en efectivo, un precio sorprendente porque es lo mismo que valía el piso en el año 1998. El piso fue tasado en 182.312 euros por la Agencia Tributaria Catalana y los Mossos sospechan que Aquilino pagó mucho más en dinero negro por el inmueble.

Otro piso de la calle Aviador Ruiz de Alda 52 acabó también en manos de los Jodorovich, comprado por la hija de Aquilino gracias a un cheque que este le ingresó previamente. Aquí los Mossos sospechan que el clan blanqueó cerca de 60.000 euros. Cantidad que habría que sumar a otros 11.188 euros pagados en efectivo por Aquilino a causa de intervenciones oftalmológicas.

En total, los Mossos calculan que Aquilino Montero Jodorovich presuntamente blanqueó hasta el año 2019 un total de 513.824 euros. Algo que no comparte el letrado del patriarca de los Jodorovich que califica el informe de confuso: «El informe no sólo no señala de forma precisa el origen presuntamente ilícito del dinero al que se refieren como blanqueado, además consideran como tal el dinero que presenta una incontestable traza bancaria».