Desde la llegada de Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, al accionariado de Indra, al gigante tecnológico español le ha ido más que bien, ya que obtuvo 40 contratos por valor de 206.552.943 euros. Indra está participada por Oughourlian a través de su fondo de inversión Amber Capital, que cuenta con el permiso del Gobierno para alcanzar el 9,9% del capital aunque de momento se ha quedado en el 5,1%. El inversor franco armenio es también presidente de Prisa y primer accionista de esta compañía de medios de comunicación, con el 29,5%.

Oughourlian desembarcó en Indra el 17 de junio de 2022 y hasta el momento Indra ha logrado hacerse con 40 contratos públicos, algunos por cantidades no significativas, pero otros han llamado la atención bien por el montante o por la manera de obtenerlos. Sin ir más lejos, uno de los últimos obtenidos ha sido la licitación sobre el escrutinio de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Indra no llegó a tiempo en plazo legal de presentar su propuesta sobre un contrato de casi 40 millones de euros pero el Ministerio del Interior decidió ampliar el plazo para que el gigante tecnológico pudiese entregar su propuesta, algo que hizo Indra finalmente ya cumpliendo los plazo. Aunque ese concurso no ha sido adjudicado todavía todo hace creer que Indra saldrá beneficiada porque es el único candidato que se ha presentado al mismo.

Indra está participada con el 25,2% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propiedad del Estado y manejado por el Gobierno de Pedro Sánchez, al 10% por el fondo Fidelity Management & Research y el tercero es Prisa a través de su presidente, Joseph Oughourlian, que compró el 5,1 % de Indra a través de Amber Capital aunque en realidad tiene autorización de la CNMV para llegar a adquirir hasta el 9,9%.

Entre los contratos más jugosos uno de 37.112.539 euros a desarrollar durante los próximos años y destinado a cumplir el «Acuerdo Marco del Ministerio de Justicia para los servicios de tecnologías de la información para transformación digital de la Administración de Justicia», es decir, llegar al tan ansiado «papel cero» en los tribunales españoles, algo que parece más una entelequia que un objetivo real, sobre todo en los juzgados españoles más pequeños o con menos medios.

Pero si una adjudicación destaca sobre otras en este año 2022 es una del ministerio de Defensa, principal cliente de Indra, para la «Modernización y actualización de los Centros de Mando, Vigilancia, Identificación y Control (ARS) de GRUNOMAC, GRUALERCON Y GRUCEMAC» o sistemas electrónicos de Inteligencia. El tipo de procedimiento fue «negociado sin publicidad acelerado (por razones de interés público y con el objeto de acelerar la adjudicación para satisfacer esta necesidad)». El 30 de noviembre de 2022 Indra obtuvo este contrato por valor de 54.709.463,29 euros.

Otro también adjudicado en noviembre fue por el Ministerio de Defensa con el «suministro de un sistema de simulación Full Mission Simulator (FMS) NH90 GSPA STD1». En este caso han sido 19.186.596 euros. Se hizo también negociado sin publicidad y con la justificación de que Indra era el «proveedor único por razones técnicas».

Defensa terminó el año adjudicando muchos contratos y otro de los que se llevó Indra fue relativo a «Sistemas de guerra electrónica y contramedidas y desarrollo de software para aplicaciones militares» destinados al «Sistema de Planeamiento de Misión AMPS para el helicóptero de transporte pesado del ET CH-47 F». En esta ocasión fueron 15.254.320 euros.

Casi todos los contratos suscritos por Indra con organismos del Estado son millonarios. De hecho hay 19 contratos por encima de un millón de euros, pero incluso varios por encima de los 10 millones de euros. Por ejemplo, el 9 de septiembre de 2022 Defensa adjudicó uno por 10.500.000 euros para «actividades de los pilares Combat Cloud y sensores en el programa NGWS-FCAS (NGWS-1)». Cuatro días antes se habían adjudicado otro por 10.080.972 euros dentro del «Acuerdo Marco Para el Sostenimiento de Sistemas de Captación de Señales Electromagnéticas pertenecientes al Sistema Conjunto Santiago (EMAD)».

Estos solamente son los cinco contratos más jugosos desde la llegada de Oughourlian a la tecnológica española, pero suponen una cifra en torno a los 110 millones de euros, casi la mitad de todos los adjudicados. Hasta septiembre de 2022 Indra registraba un beneficio neto de 116 millones de euros, lo que significaba un 0,9 por ciento más que en el 2021.