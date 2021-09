El diputado ecuatoriano Esteban Torres se ha colocado a la cabeza de la investigación política de los pagos de 2,6 millones de euros que el Gobierno de Rafael Correa autorizó efectuar a Kinema, la cooperativa de Podemos. Unos pagos que, como demuestra la documentación revelada por OKDIARIO, se llevaron a cabo a través de la Embajada de Ecuador en España entre los años 2012 y 2016 por realizar supuestas asesorías jurídicas que la entidad vinculada al partido de Pablo Iglesias prestaba a los inmigrantes ecuatorianos que residen en Madrid y Barcelona, entre otras ciudades. «No me consta, pero no descarto que los 2,6 millones entregados a Kinema sirvieran para financiar a Podemos», asegura el diputado ecuatoriano mientras en su país se investiga este traspaso de fondos públicos de Ecuador a la cooperativa podemita.

Torres es abogado, profesor universitario y, a día de hoy, ostenta el cargo de portavoz parlamentario del Partido Social Cristiano (PSC). El diputado ha recibido a OKDIARIO en el salón plenario de la Asamblea Nacional Legislativa de Ecuador. Un espacio que fue construido en el año 1960 y que está presidido por el imponente Mural de La Patria de Oswaldo Guayasamín, un reconocido escultor cuyos trabajos hermanan América y España.

En primer lugar, Torres nos explica que existen posibilidades de que estos contratos fueran una manera encubierta de financiar a Podemos como partido político. «No me consta, pero no lo descarto. Y para eso yo ya he cumplido mi rol fiscalizador aquí en Ecuador. Eso se entiende como tener la capacidad de recabar información. Esta capacidad no la tiene un ciudadano de a pie o incluso un periodista», asegura.

«Yo hice una petición formal a la Cancillería y se me ha entregado la información y ahora lo que, al menos, desde el lado ecuatoriano compete, es que la Contraloría, que aquí evalúa el buen uso de los recursos públicos, haga su trabajo y si encuentra indicios de que se cometió algún delito derive esto a la Fiscalía», explica Torres.

De la misma manera, el congresista ecuatoriano insiste en que, de haber algún delito, sería distinto el tipo penal que presuntamente se ha cometido en Ecuador que en España. Mientras que en el país andino podría tratarse de una posible malversación de fondos públicos, en España se trataría de una presunta financiación ilegal de un partido político.

Siguiendo esa tesis, Torres detalla a este periódico:»Entiendo que por el lado de España estamos hablando de otro tipo de delito porque no es la mala utilización de fondos públicos españoles, evidentemente. Pero sí quizás la financiación encubierta de temas políticos, algo que entiendo que está prohibido allí».

El objeto de los contratos que reportaban a la entidad vinculada al partido de Pablo Iglesias estos elevadísimos ingresos económicos era este:“Orientación y asesoramiento jurídico individual y colectivo a ciudadanos ecuatorianos afectados por las hipotecas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia así como a la Embajada de Ecuador en España”. Sin embargo, los encargos que el Gobierno de Rafael Correa hacía a la cooperativa de Podemos obligaron a Kinema a ampliar sus servicios a otras ciudades que, a su vez, le generaban unas entradas estratosféricas de dinero.

«Por la información que yo recibí, desde el año 2012 a 2016 la Embajada de Ecuador en España tuvo una vinculación contractual con la cooperativa Kinema para la presunta asesoría a inmigrantes ecuatorianos que experimentaban una situación muy delicada por el tema de las hipotecas. Y, adicionalmente, algo que no sabíamos: también para supuestas ayudas psicológicas por un valor no pequeño. Sólo en esto último la cooperativa de Podemos facturó 105.000 euros», afirma Torres.

Sin embargo, la cooperativa de Podemos no es la única que recibió estos contratos: «Además existieron otras estructuras que estuvieron como contraparte en la embajada. Son contratos que, cuando uno los lee, están bien redactados. El objeto es lícito, por supuesto. Pero sí hacen sospechar de que hay otras cosas detrás», concluye.

El vínculo entre Kinema y Podemos radica en la tramitación de las nóminas del personal del partido en toda España y en el Parlamento Europeo. Un servicio por el que el partido fundado por Pablo Iglesias abona 60.000 euros al año. El trabajo de Kinema era gestionar los pagos al personal, tanto el contratado directamente por el partido, como los asesores y colaboradores de sus grupos parlamentarios en las diferentes cámaras autonómicas.