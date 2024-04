Aldama y sus socios del ‘caso mascarillas’ pierden el equipo de automovilismo que crearon tras el pelotazo

Los comisionistas del caso mascarillas, que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, no concursarán en la Copa Racer, un campeonato de carreras de coches en el que participan también ex pilotos de Fórmula 1. Los investigados Víctor de Aldama, César Moreno y Javier Serrano, junto al actor Miguel Ángel Múñoz, formaban parte del equipo PRM que corrió en varias citas del evento. Fuentes de la organización aseguran a este periódico que en enero Víctor de Aldama transmitió su intención de participar en el campeonato; sin embargo, «no ha tramitado el pago correspondiente para la inscripción, por lo que no figura como competidor». Todo esto ocurre tras el embargo de sus cuentas bancarias ordenado por el juez.

Si hay alguna pasión que comparten los socios de Aldama en el caso mascarillas es el mundo del motor. Los pilotos aficionados participaron en varias citas de la competición que celebra carreras en Navarra, Valencia, Barcelona y Estoril, entre otros lugares. Este hobby no es económico y fuentes de la organización aseguran que cada equipo paga al menos 10.000 euros por inscribirse a las carreras y mantener a punto los coches. Los pilotos conducen automóviles de la marca Mini Cooper de 180 caballos con neumáticos de competición y frenos modificados.

Aldama y sus socios son habituales en la Copa Racer. De hecho, a los comisionistas del caso mascarillas se les apodaba rookies, ya que César Moreno y Javier Serrano fueron los competidores novatos en 2020. Por su parte, Aldama debutó en el premio del circuito de Montmeló, que se celebró el 3 y 4 de abril de 2022. En estos equipos de la Copa Racer también había ex conductores de Fórmula 1 como el colombiano Juan Pablo Montoya.

La participación en la Copa Racer no es el único evento que comparten los socios de Aldama investigados en el caso mascarillas. Los empresarios tienen en común una peluquería ubicada en el barrio de Salamanca, llamada Henko Art Salon. Este salón de belleza estaba a nombre de César Moreno; sin embargo, tras el inicio de las pesquisas judiciales en la Audiencia Nacional, cambió de dueño. También modificó su sede del piso de la calle Antonio Maura –en el que estaban inscritas varias de las empresas investigadas en la trama– al local de la calle Hermosilla donde se ofrecen los servicios. Los comisionistas y el personal de la mencionada peluquería compartieron un viaje de lujo a Ibiza al que también acudió el actor Miguel Ángel Muñoz, con el que competían en la Copa Racer.

Coches embargados

El lujo de disputar estas caras carreras se ha truncado tras el estallido de la trama. El juez de la Audiencia Nacional que dirige la investigación ha embargado las cuentas y el patrimonio de Víctor de Aldama. Entre estos bienes se encuentran seis vehículos de alta gama cuyos precios de mercado suman un millón de euros, según un escrito de su defensa incluido en el sumario al que ha tenido acceso este periódico.

En concreto, el togado Ismael Moreno ha intervenido un Range Rover valorado en 268.000 euros, un Audi A8 cuyo precio alcanza los 150.000 euros y dos ferraris que superan juntos el medio millón. Además, también se han embargado un Golf R32 negro con matrícula portuguesa y un Porche Macan GTS de 120.000 euros. La defensa de Aldama ha solicitado en reiteradas ocasiones al juzgado que investiga el caso de las mascarillas que le sean devueltos estos vehículos.

Conversaciones intervenidas

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también encontraron relaciones entre los socios de Aldama a partir del volcado de varios teléfonos en el marco de la investigación del caso mascarillas. Los agentes del Instituto Armado señalaron que ambos compartían un grupo de WhatsApp llamado Los cuatro mosqueteros, en el que hablaban sobre pagos de dinero a K., a quién los investigadores identifican como Koldo.

La UCO también detalla que las conversaciones e intercambios de imágenes que mantienen César Moreno y Javier Serrano son de interés para la investigación. Moreno le envía fotografías con dinero en efectivo encima de su cama, además de instantáneas de fajos de billetes en metálico en bolsas de plástico. Serrano responde a estos mensajes: «Forrao».

También hablan sobre negocios con la Administración Pública refiriéndose en clave a altos cargos del Gobierno y a funcionarios. «Nos acaban de avisar de que el ministro ha dado el OK. Estamos in. Pídete dos», le escribió Serrano a Moreno. Ahora, la Guardia Civil investiga todas estas transacciones, después de que Anticorrupción interpusiera contra siete personas, entre las que se encontraba Aldama, una querella por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. El fiscal cifra los contratos investigados en 54 millones de euros.