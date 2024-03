Miguel Ángel Muñoz saca del búnker a su madre Cristina Blanco

Miguel Ángel Muñoz ha dejado sin palabras a sus seguidores con una fotografía que ha sacado del baúl de los recuerdos. El actor, que continúa haciendo frente a la pérdida de su abuela, la Tata, quien ha sido una de las mujeres más importantes de su vida, ha compartido una instantánea muy especial con motivo del Día Internacional de la Mujer. Es por ello que el intérprete ha desempolvado este par de imágenes, en las que aparece en primer lugar con su madre y, en segundo lugar, con su abuela.

Algo que ha llamado la atención, ya que han sido muy pocas las ocasiones en las que Miguel Ángel Muñoz ha hablado públicamente de su madre, Cristina Blanco, una de las tarotistas más famosas de la televisión en la década de los 90. La última vez que el actor hizo referencia a ella fue a finales del pasado año, cuando la mujer que le dio la vida sufrió un grave problema de salud. La exvidente estuvo ingresada durante más de un mes y los médicos se vieron obligados a amputarle una pierna. Tras cinco meses sin hablar de ella, el artista ha sorprendido a sus más de 900.000 seguidores con una emotiva fotografía que, hasta el momento, no había visto la luz.

«Hoy Día Internacional de la Mujer en el set de La Moderna me han preguntado por dos mujeres a las que admiro. Aquí tenéis a 2 de ellas. A las más importantes. Mi madre y mi Tata», ha escrito Miguel Ángel Muñoz en su post de Instagram. En la primera de la instantánea, aparece él junto a su madre hace varias décadas. Una fotografía teñida en blanco y negro que demuestra la bonita relación que ambos han mantenido siempre, a pesar de las diferentes circunstancias. Además de este retrato, el actor ha compartido una fotografía con su Tata, quien ha sido uno de los grandes pilares de su vida y que falleció tristemente el jueves 20 de julio a los 98 años.

Miguel Ángel Muñoz y Luisa Cantero, conocida como La Tata, en el estreno de la película ‘100 días con la Tata’ en Madrid/ Gtres

Cristina Blanco dio a luz a Miguel Ángel cuando ella tenía 19 años, mientras que el padre del actor, Miguel Ángel Muñoz Martínez, era un promotor inmobiliario de 23 años en ese momento. De ahí que su Tata se convirtiera en una segunda madre para él. «Mis padres eran jóvenes y tenían que trabajar. Por eso, de mis cero a mis tres años me cuidó mi abuela paterna, que entonces falleció, y luego vino la Tata a vivir a casa», confesó en una entrevista para Yu.

Miguel Ángel creció viendo a su madre en la televisión. Cristina Blanco, conocida como vidente, alcanzó la fama en los años 90 gracias a programas como Con T de tarde o Día a día. Sin embargo, su reputación se vio afectada por escándalos y perdió contacto con importantes figuras del medio. Para mediados de la primera década del 2000, Cristina cayó en una profunda depresión tras ser condenada a 16 meses de cárcel por robo, aunque no cumplió la sentencia por falta de antecedentes.

Cristina Blanco durante su cumpleaños junto a su hijo el actor Miguel Ángel Muñoz/ Gtres

«He vivido con dificultad lo que le pasó a mi madre. Pero también he sentido muchas ganas de cuidarla. Y ha sido con la máxima compasión que solo le puedes tener a la persona que más quieres en el mundo. Por eso dejé lo que estaba haciendo para cuidar de mi mamá», dijo Miguel Ángel en el programa de Risto Mejide. «Cuando tuve que dejarla para cumplir con lo laboral fue difícil. Porque cuando ves que una persona está deprimida, toca fondo y le cuesta salir de ahí, duele. Y más si es tu madre. Pero yo estoy muy orgulloso de ella, porque salió y, a lo largo de los años, me ha dado muchas lecciones de vida», expresó.