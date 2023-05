El alcalde de Cabanillas del Campo apadrinado por Bono también contrató a dedo al alto cargo de Page

El protegido de Page, ex senador socialista y actual presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, Javier de Irízar, también cobró por encargos a dedo y sin contrato del alcalde del PSOE en Cabanillas del Campo (Guadalajara), José García Salinas, que se presenta a la reelección el próximo 28 de mayo. García Salinas pagó a Irízar al menos 51.766 euros por supuestos asesoramientos jurídicos para el Ayuntamiento. Este alcalde socialista siguió el mismo modus operandi que otros dos alcaldes socialistas de Azuqueca de Henares, en la misma provincia, que entre 2015 y 2019 pagaron a Irízar más de 440.000 euros por encargos a dedo y sin contrato, pese a que la Secretaría municipal advirtió por escrito, en 28 ocasiones, de que se trataba de adjudicaciones al margen de la ley.

El socialista García Salinas lleva dos legislaturas consecutivas como alcalde de Cabanillas del Campo. Llegó al frente del Ayuntamiento con el aval personal y político del ex presidente castellano-manchego José Bono. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, transfirió a Irízar Ortega S.L. tres abonos por los siguientes importes y en las siguientes fechas: 19.858,81 euros en el año 2018, 19.639,32 en el año 2019, y 12.267,59 euros en el año 2020. El informe no detalla si las cantidades incluyen o no el IVA.

En total fueron 51.765,72 euros los que facturó el bufete de Irízar al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo de manera irregular, ya que, atendiendo a lo que indica la ley y a lo que indicaron informes legales como los de la Secretaría de Azuqueca, este tipo de servicios no deben fraccionarse sino que han de sacarse a concurso público por el importe global. Lo contrario supone incurrir en la práctica ilegal del fraccionamiento de contrato, estratagema dirigida a que haya varios contratos de importe menor que puedan adjudicarse a dedo.

Continuando con el cúmulo de errores gravísimos por parte del alcalde José García Salinas, en la Plataforma de Contratos del Sector Público tampoco aparece ningún informe o notificación que clarifique que se contrató de forma legal a este bufete de abogados. En este particular el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo también siguió el modus operandi de Azuqueca de Henares y no cumplió con la obligación de notificar los contratos al registro estatal.

De hecho, en esta Plataforma de Contratos del Sector Público, el único encargo público que aparece notificado a nombre del bufete de Irízar es del Ayuntamiento de Pastrana (Guadalajara), por un trabajo de «entrada en domicilio por derribo inmueble ruina», por un importe bruto de 300 euros.

Salinas saltó a la política apadrinado por el que fue presidente de Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados, José Bono. El ex dirigente socialista le mostró su apoyo en varias ocasiones. Así, el 2 de mayo de 2015, en vísperas de las elecciones que lo auparon a la alcaldía de Cabanillas, García Salinas se refería así a Bono durante la celebración de las Fiestas del Cristo de la Expiración: «Para nosotros es un honor recibir como anfitrión a Bono. Doce años después de que dejara de ser presidente regional, sigue siendo uno de los políticos más reconocidos de Castilla-La Mancha y estoy encantado de su respaldo ante esta candidatura», remarcaba el pasado 2 de mayo el alcalde de Cabanillas y candidato del PSOE a las próximas elecciones municipales. Por su parte, Bono cerró aquel acto con unas palabras de elogio a García Salinas: «Cabanillas se merece un alcalde como tú y esta localidad te merece a ti».

Azuqueca de Henares

Javier de Irízar, ex alcalde socialista de Guadalajara, ex senador del PSOE, ex presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y, en la actualidad, presidente del Consejo Consultivo de esta comunidad por designación del presidente Emiliano García-Page, cobró 480.000 euros por servicios de abogacía por parte de este Ayuntamiento castellanomanchego entre los años 2015 y 2019.

En total, según las facturas emitidas y pagadas por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares al bufete de Irízar y que ya adelantó OKDIARIO, se contabilizan más de 120 encargos irregulares, que no cumplían con la norma y que fueron validados por los alcaldes socialistas a golpe de decreto, para esquivar así los informes de ilegalidad dictados por la Secretaría municipal.

En todo momento se obviaron los controles que establece la Ley de Contratos de Sector Público, según las advertencias insistentes de ese alto órgano de control del Ayuntamiento. Apunta que se incurrió en un reiterado fraccionamiento contractual: es decir, para no sacar a concurso público el contrato de asistencia jurídica, se troceaba en múltiples encargos de importe reducido, para que pudieran ser adjudicados sin licitación abierta.

De estas gruesas anomalías informó la Secretaría del Ayuntamiento castellanomanchego hasta en 28 ocasiones. Y, por si todo eso fuera poco, resulta que estos alcaldes tampoco se molestaron en vestir siquiera de apariencia de legalidad al trámite, porque los encargos se llevaron a cabo sin tramitar los preceptivos expedientes de contratación, que exigen, de antemano, identificar en qué va a consistir el servicio a contratar, justificar la necesidad y que no puede ser prestado por medios propios de la institución.