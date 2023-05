La alto cargo del Gobierno castellanomanchego del socialista Emiliano García-Page y ex alcaldesa de Pantoja (Toledo), María Ángeles García López, escondió una denuncia urbanística de la Policía Local para consentir, al margen de la ley, unas obras sin permiso por parte de una empresa de ese municipio. La ex alcaldesa y ex vicepresidenta de la Diputación de Toledo todavía es concejal de Pantoja y vuelve a ser candidata del PSOE en el municipio, pese a estar investigada en un juzgado de Illescas (Toledo) por presunta prevaricación urbanística. En 2019, cuando tras las elecciones municipales se quedó sin la Alcaldía y sin escaño en la diputación provincial, Page la recolocó a dedo como alto cargo de la Junta de Castilla-La Mancha, exactamente como delegada provincial de Hacienda en Toledo, cargo que aún ocupa. Esta política de confianza de Page se enfrenta ahora a una investigación por prevaricación urbanística.

Como ha desvelado OKDIARIO, el Juzgado número 4 de Illescas ha abierto diligencias de investigación tras admitir a trámite la denuncia por presunta corrupción interpuesta contra su antecesora por el actual alcalde de Pantoja, Julián Torrejón. Visto el relato de hechos, el juez apreció indicios de delito, lo que motivó la apertura de estas diligencias previas de investigación.

La alcaldesa y otras tres personas que eran concejales socialistas en 2016 están acusadas de haber incumplido la legislación para permitir la edificación de una vivienda en un suelo que no estaba calificado urbanísticamente para ese tipo de inmuebles. De hecho, la secretaria municipal advirtió de esa legalidad, informe que fue ignorado. Con ese grueso reparo de legalidad, la Junta de Gobierno aprobó a la brava la licencia de obras de esa vivienda.

A eso se añade también otra segunda irregularidad, que en un principio se imputa en exclusiva a la alto cargo de Page, también por prevaricación: haber ignorado y escondido un informe de la Policía Local que denunciaba unas obras sin licencia. Lejos de cumplir con lo que le obligaba la normativa en estos casos –abrir un expediente sancionador contra el responsable de las obras y exigir un proceso de legalización de las mismas–, la alcaldesa ignoró por completo el informe de la Policía Local y no emprendió acción alguna contra la empresa de Pantoja que estaba construyendo en sus edificaciones.

Dejación en 2018

Estos hechos se produjeron a finales de 2018. El informe de denuncia de la Policía Local lleva fecha de 18 de octubre de 2018. En él alertaron de una grave infracción: lo que aparentemente iba a ser una reforma y ampliación de una nave industrial, en realidad se había convertido en algo mucho mayor. «Se han levantado dos naves nuevas para la construcción de pistas de pádel cubiertas», indicaba el informe policial.

A partir de ahí, la competente para activar el expediente sancionador y, en su caso, el proceso de legalización de las obras es la alcaldesa. Así lo establece la legislación urbanística de Castilla-La Mancha. Pero la entonces alcaldesa de Pantoja no emprendió acción alguna, según la documentación con la que se ha topado el actual alcalde.

María Ángeles García, sin emprender expediente sancionador ni exigir proyecto de legalización, permitió que se construyeran más edificaciones, en las que posteriormente se ejercen actividades deportivas sin contar con las debidas licencias y sin obtener la correspondiente calificación urbanística que debe otorgar la propia comunidad autónoma, indica el denunciante.

Ante este cúmulo de indicios de prevaricación administrativa, el Juzgado 4 de Illescas ha dado curso a las diligencias de investigación que alcanzan de lleno a esta alto cargo de Page por presunta prevaricación. En el proceso abierto ya está personada la Fiscalía, además del actual alcalde de Pantoja, que ha denunciado los hechos.

Está por ver qué indagaciones promueve el instructor judicial. Lo que sí se sabe ya son las diligencias solicitadas por el denunciante: que se aporte y analice en sede judicial la copia íntegra de los expedientes administrativos y del informe policial relativos, respectivamente, a la vivienda edificada en una parcela en la que no estaban permitidas esos usos y a las instalaciones empresariales realizadas sin licencia y a pesar del informe de denuncia de la Policía Local. También reclama que declaren ante el juzgado como testigos la secretaria del Ayuntamiento de Pantoja cuando ocurrieron los hechos, el representante de la empresa que hizo obras sin licencia y en contra del informe de la Policía Local, el agente que firmó aquel informe y el arquitecto municipal.