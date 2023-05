Un alto cargo de Page cobró 448.000 € por encargos a dedo y sin contrato de alcaldes del PSOE

Javier de Irízar, ex alcalde socialista de Guadalajara, ex senador del PSOE, ex presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y, en la actualidad, presidente del Consejo Consultivo de esta comunidad por designación del presidente Emiliano García-Page, cobró más de 400.000 euros por servicios de abogacía para el Ayuntamiento socialista de Azuqueca de Henares sin que mediara un contrato de adjudicación. Los pagos se produjeron entre 2015 y 2019, pese a las reiteradas alertas de la Secretaría municipal acerca de la ausencia de contrato alguno para que el despacho de Javier de Irízar pudiera ejercer como representación y defensa legal del Ayuntamiento.

Su condición de abogado hace todavía más llamativo que acumulara tal cantidad de ingresos mediante facturadas emitidas al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a sabiendas de que no contaban con contrato reglado ni la preceptiva adjudicación previa, como advierten numerosos informes de la Secretaría municipal, órgano encargado de fiscalizar la legalidad de las acciones político-administrativas de la Corporación. La Alcaldía era directamente la que hacía los encargos, en una práctica habitual que cumplieron dos alcaldes socialistas en tres legislaturas consecutivas: Pablo Bellido, actual presidente de las Cortes regionales, y José Luis Blanco.

Encargos irregulares

En total, según las facturas emitidas y pagadas por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares al bufete de Irízar y a las que ha tenido acceso OKDIARIO, se contabilizan más de 120 encargos irregulares, que no cumplían con la norma y que fueron validados por los alcaldes socialistas a golpe de decreto, para esquivar así los informes de ilegalidad dictados por la Secretaría municipal.

En todo momento se obviaron los controles que establece la Ley de Contratos de Sector Público, según las advertencias insistentes de ese alto órgano de control del Ayuntamiento. Apunta que se incurrió en un reiterado fraccionamiento contractual: es decir, para no sacar a concurso público el contrato de asistencia jurídica, se troceaba en múltiples encargos de importe reducido, para que pudieran ser adjudicados sin licitación abierta. A continuación, el alcalde de turno los adjudicaba a dedo y sin tramitar expedientes reglados de contratación.

Hasta 28 informes

Se fichaba sistemáticamente a dedo al despacho de Irízar sabiendo, por advertencia legal de la Secretaría, que eso suponía una grave infracción. Y por varios motivos. Primero, porque al tratarse de un servicio unitario -asistencia letrada- debía ser sacado a concurso por el importe global, en vez de trocearlo para sumar decenas de adjudicaciones a dedo. Segundo, porque esos encargos a dedo se hacían bajo la supuesta figura del contrato menor, un tipo de contratación que sólo se puede prolongar durante un máximo de un año y no cabe prórroga. Y, dadas las características de buena parte de esos servicios letrados -caso de la representación en pleitos- se prolongaban durante más de un año, por lo que se incurría en otra irregularidad añadida.

De estas gruesas anomalías informó la Secretaría del Ayuntamiento castellanomanchego hasta en 28 ocasiones. Y, por si todo eso fuera poco, resulta que estos alcaldes tampoco se molestaron en vestir siquiera de apariencia de legalidad al trámite, porque los encargos se llevaron a cabo sin tramitar los preceptivos expedientes de contratación, que exigen, de antemano, identificar en qué va a consistir el servicio a contratar, justificar la necesidad y que no puede ser prestado por medios propios de la institución.

En los 28 informes de Secretaría a los que ha tenido acceso OKDIARIO, se subraya que los servicios «deben presentarse con el principio de publicidad y libre concurrencia», es decir, se tiene que hacer un contrato público que sea accesible a cualquier empresa. Además, los informes se comienzan a emitir a partir de 2019 cuando llegó al ayuntamiento una secretaria titular y vio la grotesca situación. Hasta entonces, este papel, lo desempeñaba una secretaria accidental, es decir, una empleada de otro nivel del propio Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

La cuantía total de las 120 facturas pagadas a las que ha tenido acceso este periódico, asciende a un total de 447.579,95 euros. Era tan «normal» y frecuente que el Despacho de Irízar Ortega SL trabajase para el ayuntamiento castellanomanchego, que incluso les llegan a hacer en varias ocasiones un descuento del 30% por habitualidad.



Algo que este periódico ha podido constatar con toda la información es que muchas de las facturas que emitía el Ayuntamiento por los trabajos realizados por parte de los abogados tenían una cantidad idéntica. En teoría, todas estas facturas pasaron, o tuvieron que haber pasado, por la mano del interventor del Ayuntamiento, quien también habría pasado por alto presuntamente este cúmulo de ilegalidades.

Las adjudicaciones al Despacho Irízar SL comenzaron con el alcalde Pablo Bellido, íntimo amigo de Javier de Irízar y actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, que fue alcalde de Azuqueca de Henares de 2007-2015. Durante las dos siguientes legislaturas y hasta la actualidad, ha sido el alcalde del PSOE José Luis Blanco Moreno, quien ha continuado haciendo uso de los servicios de Irízar.

Consejo Consultivo

Irízar fue elegido en 1979 senador del PSOE por Guadalajara y en julio de 1981, miembro de la Asamblea de Parlamentarios encargada de poner en marcha el proceso autonómico en Castilla-La Mancha. Después en las elecciones de 1983 a las Cortes de Castilla La Mancha fue elegido como diputado de Guadalajara. A partir de entonces, Irízar estuvo volcado en la abogacía y en el sector inmobiliario.

En marzo de 2008 retomó la actividad política como candidato del PSOE al Senado por Guadalajara, resultando elegido. Al final de la legislatura, al hacer pública su declaración de bienes, se supo que Irízar era el senador más rico de la Cámara.

Actualmente ocupa el cargo de presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Javier de Irízar, fue elegido en el Salón de Plenos como presidente del Consejo Consultivo el 13 de septiembre de 2021, en un acto presidido por Emiliano García-Page. Irízar fue elegido en el plenario del órgano, controlado por el PSOE a través de la mayoría de quienes ocupan sus asientos, elegidos precisamente por las filas socialistas del Gobierno y del Parlamento regionales. Actualmente, este abogado y veterano socialista vinculado a Page cobra 76.681,46 euros brutos anuales por ese alto cargo del entramado institucional autonómico.