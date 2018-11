La catedrática de la Politécnica que enchufó a su cuñado: “Esta es compañera de mi marido”

Maria Teresa González Aja reconoce que su marido le recomendó a una de las candidatas Otro de los miembros del tribunal asegura ser amigo de la aspirante sobre la que hubo un trato de favor

La catedrática que enchufó a su cuñado en la Universidad Politécnica, María Teresa González Aja, reconoció preferencia sobre otra de las candidatas que optaba a lograr una plaza de profesor interino en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF).

En la grabación que hoy publica OKDIARIO se escucha cómo la catedrática González Aja admite que su marido le recomendó a una de las aspirantes porque “fue su compañera”. Se trata de María Teresa Ruano Arriagada, una alumna apodada por los miembros del tribunal como ‘Kiki’.

Tal y como figura en las actas de aquella convocatoria, María Teresa Ruano Arriagada ‘Kiki’ suspendió la fase denominada valoración de méritos, donde obtuvo 39,5 puntos sobre 100. Quedó en antepenúltimo lugar, muy por debajo del candidato que ganó, que obtuvo 67,25 puntos. Es decir, casi treinta puntos de diferencia.

En las grabaciones se escucha a la presidenta del tribunal decir esto: “Es compañera de… de mi marido, y ayer me dijo que como era compañera, mientras estuvo viendo, y me ve que repaso el DNI, fotocopia, y me dice… ¡Esta chica fue compañera mía. Te la recomiendo! Digo, pues si tú me la recomiendas…”

“Es muy maja y es amigueta”

El tribunal que decidía la designación de plazas estaba formado por María Teresa González Aja junto a los docentes Javier Durán González, Javier Rojo González y Javier Calderón Montero, entre otros. Actualmente, todos ellos continúan siendo profesores en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

En otro momento de la grabación, se escucha cómo uno de los integrantes de ese tribunal, Javier Rojo González, dice que conoce a la candidata a la que se había referido con anterioridad la catedrática González Aja, y asegura que “Kiki es muy maja y es amigueta y ha sido alumna. Es decir, la primera”.

Rojo González es profesor titular de la Universidad Politécnica y en la actualidad es director del Departamento de Salud y Rendimiento Humano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.