Entre los escoltas, todos lo sabían. «Yo puedo decir contundentemente que sí, él abusaba de ella. Era un secreto a voces. Yo estoy arriesgando mi vida por decir esto». Son las palabras de un ex guardaespaldas del tirano socialista Daniel Ortega recogidas en el libro El Preso 198, escrito por el periodista Fabián Medina Sánchez, actual editor del diario La Prensa de Nicaragua. ‘Ella’ se llama Zoilamérica Narvaéz Murillo y es hija de la mujer fuerte de Nicaragua, Rosario Murillo e hijastra del sátrapa nicaragüense. Tuvo que exiliarse en Costa Rica luego de denunciar en 1998 a su padrastro por violación tras un traumático silencio de veinte años.

Zoilamérica, que hoy tiene 53 años y es una prestigiosa socióloga, ha relató en el juicio que comenzó a sufrir abusos por parte de Ortega «con apenas once años y a los quince» la violó. “Daniel Ortega Saavedra me violó en el año de 1982. No recuerdo con exactitud el día, pero sí los hechos. Fue en mi cuarto, tirada en la alfombra por él mismo, donde no solamente me manoseó sino que con agresividad y bruscos movimientos me dañó, sentí mucho dolor y un frío intenso. Lloré y sentí náuseas», relató en el juicio al que se enfrentó al dictador comunista en 1998.

Su testimonio es escalofriante. «Luego, cuando el tiempo fue avanzando y se me presentaron las primeras manifestaciones de menstruación, decía: ‘Vos ya estás lista’. Después me asaltaba sorpresivamente en lugares oscuros para tocarme y durante mis baños me espiaba por encima de la cortina, escondiendo mi ropa interior y bromeando con ella”.

Zoilamérica tuvo el valor de enfrentarse al hombre con más poder en Nicaragua y relatar su calvario con todo lujo de detalles. «Él eyaculó sobre mi cuerpo para no correr riesgos de embarazos, y así continuó haciéndolo durante repetidas veces; mi boca, mis piernas y pechos fueron las zonas donde más acostumbró echar su semen, pese a mi asco y repugnancia. Él ensució mi cuerpo, lo utilizó a como quiso sin importarle lo que yo sintiera o pensara. Lo más importante fue su placer, de mi dolor hizo caso omiso”.

Su madre, la sanguinaria Rosa Murillo, prefirió mirar para otro lado y ser cómplice del depredador sexual de su hija, a la que llegó a decirle que las violaciones de su padrastro eran «su contribución revolucionaria al reposo del guerrero».

«A mi madre sí le tengo miedo. Una persona con semejante obsesión por el poder es capaz de cualquier cosa», confesó Zoila. La justicia nicaragüense también le dio la espalda. El caso durmió cuatro años en un cajón hasta que en 2001, sorpresivamente, fue resuelto en apenas una semana.

«Ortega se presentó a los tribunales a responder por mi demanda cuatro años después que yo la había realizado, y lo hizo cuatro años después porque fue cuando se sintió en total control de los tribunales», recuerda Zoilamérica en una entrevista a la BBC.

La juez Juana Méndez, exguerrillera sandinista de origen campesino y orteguista hasta la médula, sobreseyó en diciembre de 2001 definitivamente a Ortega por “prescripción de la acción penal que argumentó la defensa”.

Tras la denuncia, Zoilamérica tuvo que marcharse a Costa Rica. Por petición suya, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos archivó la causa en 2008. “Soy una muerta civil, y ahora lo único que quiero es paz. Mi verdad sigue intacta. Está intacta en la memoria de la gente».

La nicaragüense Bianca Jagger, ex mujer del cantante de The Rolling Stones y hoy activista política en favor de la libertad de su país, lo resumió mejor que nadie: “Daniel Ortega es un paria, un criminal, un pedófilo sin escrúpulos que está dispuesto a asesinar niños y a mandar a violar a las mujeres y a los hombres. No podemos aceptar que siga en el poder”, sentenció en un encuentro organizado por la Fundación Libertad en septiembre de 2020.

“Es triste que 40 años después de que nos deshicimos de los Somoza tengamos a Daniel Ortega y a su régimen sanguinario, con persecución, tiranía y corrupción, que es exactamente lo que usaron los Somoza durante su período en el poder”.