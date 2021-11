Este domingo cerca de 4,4 millones de nicaragüenses han sido llamados a las urnas para votar unas elecciones consideradas «fraudulentas» y carentes de «legitimidad» por la comunidad internacional y donde el actual presidente Daniel Ortega busca su cuarta reelección consecutiva como presidente.

Los comicios presidenciales se han celebrado sin ningún tipo de garantía democrática al ser arrestados siete de sus principales opositores e, incluso, tres partidos políticos fueron eliminados de la carrera presidencial.

Los centros de votación abrieron a las 06:38 de la mañana, hora local, con 3.160 centros habilitados para que los ciudadanos convocados a las urnas pudieran ejercer su derecho a voto. Los nicaragüenses elegirán a su presidente además de a 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El dictador Daniel Ortega que dirige el país desde el 2007, tiene todo el camino allanado para volver a ser reelegido sin que le enturbie en su nueva conquista ningún otro líder al haber sido apartados de las urnas. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es el favorito para ganar unas elecciones que opositores y defensores de derechos humanos han calificado de «fraudulentas», a la vez que la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, y diversos países, han mostrado sus reservas sobre la legitimidad de los resultados.

El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó denunció este domingo que el presidente de Nicaragua y candidato a la reelección, Daniel Ortega, busca perpetuarse en el poder con unas elecciones “a su medida” a las que calificó de “fraude». “Es evidente la intención de Ortega para lograr una elección a su medida, un fraude”, señaló.

Guaidó sostuvo que el mandatario nicaragüense procuró el control del Tribunal Electoral y los registros de votación, la exclusión de partidos políticos de la oposición, el encarcelamiento de candidatos de la oposición, “la ausencia de derechos y libertades fundamentales y la existencia de más de 30 presos políticos provenientes de diversos sectores de la sociedad». “Todo esto es una fehaciente demostración de la naturaleza totalitaria del régimen de Ortega”, añadió.

«Tumba de la libertad de expresión»

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos aseguró que «la voluntad de Ortega es convertir a Nicaragua en la tumba de la libertad de expresión». De esta forma y con el ritual de obstruir a la prensa como viene siendo habitual, pocas noticias están traspasando las fronteras y que indiquen qué es lo que está ocurriendo en este momento tan decisivo para el país.

Las elecciones que en estos momentos no se pueden «legitimar» como han señalado a los medios desde la plataforma Madres de Abril, se suman estas respuestas a las riadas de protestas que nacen desde el interior de un país sacudido por la falta de libertad. En Madrid también varios grupos de exiliados se han manifestado por esta encrucijada de su país. Ayer domingo, miles de nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestaron este domingo por las principales calles de la capital contra el «fraude» y el «circo» electoral orquestado por el presidente de ese país, Daniel Ortega.

Con pancartas y consignas como «No tenemos por quien votar todos están presos», «SOS Nicaragua», «Viva Nicaragua libre», «Ortega escucha seguimos en la lucha», «Yo no salgo a votar el 7 de noviembre» los protestantes pidieron a la población no salir a votar y a la comunidad internacional no reconocer las elecciones.

Casado advierte de la «farsa electoral de la dictadura»

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido de que ningún demócrata puede dar apoyo a la «farsa electoral de la dictadura» en Nicaragua, al tiempo que ha asegurado que en el país centroamericano «no hay elecciones libres y transparentes». Así se ha expresado el líder de los ‘populares’ en un mensaje que ha publicado en su perfil de redes sociales en el que se ha pronunciado sobre las elecciones generales que se celebran este domingo en Nicaragua. «Se atropellan libertades, se encarcela a la oposición y se impide a periodistas entrar al país», ha añadido Casado, que también ha enviado todo su apoyo a los nicaragüenses «que piden libertad».

La ONG Human Rights Watch califican de «circo» la cita electoral

El director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, ha arremetido contra el presidente Daniel Ortega -que aspira a lograr un cuarto mandato consecutivo- al señalar que las elecciones generales que se celebran este domingo en Nicaragua son un proceso de auténtica «farsa».

«Las elecciones de hoy en Nicaragua son una farsa. Desde fines de mayo, el régimen ha detenido y procesado arbitrariamente a 39 críticos del gobierno, la mayoría de ellos por ‘traición a la patria’, incluidos siete candidatos presidenciales», ha recordado Vivanco.

El responsable de HRW ha destacado además que «las elecciones se realizan sin observadores internacionales y el régimen no ha permitido que ingresen periodistas internacionales al país». «Las instituciones del estado son utilizadas para reprimir y castigar a cualquiera que sea percibido como crítico y garantizar la impunidad de Ortega», ha aseverado Vivanco.

Además, menciona «leyes y medidas represivas que violan derechos fundamentales y que restringen la participación política», así como la «reciente ola de detenciones» en la que «más de 100 críticos del gobierno» han sido arrestados. «Muchos llevan más de un año presas y enfrentan pésimas condiciones de detención», ha denunciado.

Vivanco ha reprochado además a Ortega que «inhabilitó a los principales partidos de la oposición a participar de las elecciones», «allanó oficinas de medios de comunicación» y «canceló la personería jurídica de numerosas organizaciones de la sociedad civil».

«Ortega asumirá su cuarto mandato consecutivo a fuerza de represión, censura y miedo. Es fundamental redoblar la presión internacional para exigir la liberación de los presos políticos, y que se restablezca la democracia en Nicaragua», ha remachado.