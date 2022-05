El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado la evacuación de más de 260 soldados heridos de la acería de Azovstal. La evacuación de las tropas ucranianas de Mariúpol se llevó a cabo en la tarde de este lunes, por lo que su presidente aseguró que «esperamos poder salvar las vidas de nuestros muchachos. Algunos se encuentran en estado grave, pero ya están recibiendo atención médica. Ucrania necesita héroes ucranianos vivos», concluyó.

La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, señaló que 53 soldados heridos han sido trasladados a un hospital en la ciudad de Novoazovsk, controlada por Rusia, y que más de 200 fueron transportados a través de un corredor a Olenivka. Todos los evacuados serán devueltos a casa a través de intercambios, dijo Malyar.

Hanna Maliar, ha explicado que todos los evacuados serán llevadas a casa a través de un nuevo intercambio con las autoridades rusas. En lo que respecta a «los defensores» que aún permanecen en el área de Azovstal, Maliar ha señalado que las fuerzas especiales y de seguridad ucranianas continuarán con el operativo para sacarles de ahí.

«Los defensores de Mariúpol han cumplido. Desafortunadamente, no tenemos la oportunidad de desbloquear Azovstal por medios militares. Ahora la tarea más importante de Ucrania y del mundo entero es salvar la vida de los defensores de Mariúpol», ha enfatizado Maliar.

«Las tropas ucranianas que defienden la planta siderúrgica de Azovstal han cumplido su misión de combate», aseguró uno de los generales de las fuerzas armadas del país. “Debemos realizar esfuerzos para rescatar a los soldados que permanecen en el territorio de Mariúpol. Han demostrado valor, fuerza y amor por su país”. El viceministro de defensa de Ucrania ha manifestado que se llevará a cabo «el intercambio de soldados” para traer a casa a los evacuados.

President @ZelenskyyUa: «A difficult day. But this day, like all others, is aimed at saving our country & our people. I want to emphasize that Ukraine needs Ukrainian heroes alive.» The leader who values human life. 266 Ukrainian servicemen were evacuated from Azovstal as of now pic.twitter.com/XlO9usWo4W

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 16, 2022