Dignora Hernández, ex diputada del partido político Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, sigue encarcelada en una prisión de Caracas un año y 10 meses después de su detención bajo el régimen de Maduro. OKDIARIO ha entrevistado a su sobrina, María Laura, que ha denunciado públicamente las irregularidades cometidas por el Gobierno de Maduro en las detenciones ilegales de presos políticos y ha negado que se esté produciendo una liberación «masiva» de presos.

PREGUNTA.- ¿Por qué detuvieron a tu tía, Dignora Hernández?

RESPUESTA.- Ella fue apresada el 20 de marzo de 2024. Lleva un año y diez meses retenida en El Helicoide. Ella es apresada injustamente porque formaba parte de un círculo cercano a la líder nacional, María Corina Machado. Es secretaria política del partido y la detuvieron para neutralizar las elecciones y ejercer presión para que la oposición no decidiera ir por la ruta democrática.

P.- ¿Cómo la están tratando en prisión?

R.- Es importante señalar todas las irregularidades porque Dignora fue llevada a la fuerza a un carro que no llevaba identificación de placas de matrícula. Se veía que eran funcionarios al servicio del Estado y hubo forcejeo en el momento en el que a ella la están introduciendo en el automóvil. De hecho, quedó grabado y se viralizó en las redes sociales. Después de esto, nosotros como familiares no supimos absolutamente nada de ella, hasta que, al cabo de semanas, pudimos saber que estaba recluida en el Helicoide. Sólamente nos aceptaban llevarle algunos alimentos, ropa, pero no tuvo visitas hasta mucho después.

P.- ¿Ha sido torturada?

R.- No ha sido torturada, pero igualmente nosotros exigíamos que ella fuera movida a un centro de salud, a una clínica que pudiera dar con una patología que tiene, que es de alergias severas y esto siempre fue negado. Tienen unos servicios médicos que son bastante precarios, pero nosotros seguimos exigiendo que se le respete su derecho a la salud.

P.- Dicen que va a haber una liberación masiva de presos políticos en los próximos días. ¿Crees que va a ser así? ¿Crees que tu tía quedará libre pronto?

R.- Me gustaría creer que sí. Nosotros hemos estado muy esperanzados, muy aferrados a la oración, pero hasta el momento no hemos visto que se haya cumplido. No hay una liberación masiva de presos. Hasta ese momento se contaban alrededor de 850 presos políticos. Y hasta el momento, según la organización Foro Penal, solo ha habido 50 excarcelados. Es solamente el 5% de la totalidad de presos políticos. Nosotros no hemos recibido ninguna notificación confirmando que vaya a ser liberada.

P.- ¿Estaba en la lista de los que iban a ser liberados, pero no habéis tenido confirmación oficial?

R.- Salió una lista en donde aparecía su nombre, pero no era un aval oficial que te dijera que era una lista verdadera. En Venezuela siempre han operado en la oscuridad y en las sombras suele haber excarcelaciones de personajes. De pronto son en la madrugada. No responden al mismo patrón. De repente los sacan y los entregan en otro sitio y no a las afueras del penal. Entonces sabemos que puede ser algún caso diferente a los que hemos visto estos días de sociedad civil que no son políticos, como es el caso de Dignora.

P.- ¿Por qué todos los presos políticos liberados reciben la orden de no hablar de las negociaciones cuando son liberados?

R.- Así es, pero no sabemos a ciencia cierta de qué manera los coaccionan para que no hablen. Lo que podemos saber es que salen con prohibiciones y también con algunas medidas. O sea, no estamos hablando de una libertad plena, sino de una excarcelación, donde algunos tienen régimen de presentación, tienen también prohibición para salir del país y la que más se repite es la de no poder hablar con los medios de comunicación y ni dar ninguna declaración al respecto de su situación.

P.- ¿A ti te han dicho como familiar que no pudieras hablar?

R.- Hemos aprendido a interpretar los mensajes. Podemos ver consecuencias que han tenido algunos presos por algún pronunciamiento que hace un familiar y para cuidarnos, lo último que nosotros queremos es perjudicar a nuestro familiar. Por eso tratamos de ser un poco más cuidadosos al momento de emitir una opinión.

P.- ¿Cómo es el ambiente en Venezuela después de la detención del narco dictador Maduro?

R.- Hay una tensa calma. Hay mucha desinformación. Los medios de comunicación en Venezuela están todos censurados. Cuando ocurrió la detención de Maduro no había manera de saber lo que estaba sucediendo en tiempo real. Los cuerpos policiales revisaban los celulares y, si tenías algún mensaje de apoyo a la detención de Nicolás Maduro, pues eso era traición a la patria, entonces podías estar perjudicado y también podías ir preso. Estuvieron detenidos cerca de 20 periodistas.

P.- ¿Y cómo están tratando el tema de las excarcelaciones?

R.- Ha habido movilizaciones que hacía mucho tiempo que no se veían por el miedo de familiares. Han ido a las puertas de las prisiones y han estado haciendo vigilia desde que se hizo el anuncio de que iban a liberar presos políticos.

P.- ¿Qué opinión te merece el papel del expresidente español Zapatero en todo este proceso?

R.- Es un operador del régimen. Es una persona que siempre ha sido muy afín al régimen venezolano y sigue estando de su lado. Aún hay españoles que permanecen encarcelados en Venezuela. Tendría un poco de sentido que interceda, pero tampoco es una negociación donde se vea beneficiado, más allá de sus intereses y los negocios que se pueda conocer que tenga con el régimen. Si hay más de 800 presos y solo se han liberado 50 falta mucho por hacer antes de darle un agradecimiento. Además, hay muchas cosas detrás de Zapatero y hay muchas investigaciones que se están haciendo alrededor de esta persona que no terminan de convencerte de cuáles son sus intenciones.