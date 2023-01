Un vídeo al que ha tenido acceso OKDIARIO muestra a los investigados Eva Kaili y Marc Tarabella, presuntos cabecillas del Qatargate, hablar y dar indicaciones al eurodiputado y ex ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en un votación en la que salió adelante la liberalización de visados qataríes, con 42 votos a favor y 16 en contra, y por la que estalló el escándalo en el que se incautaron 1,5 millones en efectivo en comisiones por la policía belga, y que salpica a un grupo de eurodiputados socialistas de Italia, Bélgica y Grecia, además de asistentes, representantes de ONG y organizaciones sindicales.

Las redadas policiales que dieron pie al escándalo de corrupción del Qatargate el 9 de diciembre no eligieron ese día por casualidad. El juez belga que investiga el caso, Michel Claise, quiso evitar que el 12 de diciembre se votara una resolución que hubiera puesto en duda a la Unión Europea y su credibilidad en el exterior durante años: la eliminación de los visados a los ciudadanos qataríes. La exención de los mismos trufada de irregularidades y corrupción hubiera puesto contra las cuerdas no sólo al Parlamento Europeo, como ocurre ahora, sino al conjunto de la Comisión Europea, con implicaciones en las relaciones con los países implicados.

El ex ministro español en los años de Zapatero no presidió la reunión de la mañana del 1 de diciembre desde los momentos iniciales. Le había cedido el testigo a su amigo y compañero socialista, el italiano Pietro Bartolo. Sin embargo, todo estaba urdido para que posteriormente llegara López Aguilar y condujera las votaciones. En un principio, el español, viendo que iban por delante de la hora prevista y que todavía faltaban algunos diputados, como los investigados Eva Kaili y Marc Tarabella, decidió interrumpir la reunión durante unos minutos.

Tanto Kaili como Tarabella no eran miembros de la comisión, pero dado que el plan era sacar adelante la exención de visados a los qataríes y evitar sorpresas, se presentaron en la sala Paul-Henri Spaak del Parlamento Europeo que acogía la reunión. El belga Tarabella, quien ha dejado esta semana el grupo socialista por las evidencias que existen cada vez más en su contra por el Qatargate, se aproximó con unos papeles al estrado donde estaba López Aguilar. Ambos iniciaron unas conversaciones en un aparte donde nadie podía escucharles, pero, sin embargo, fueron captados por las cámaras del Parlamento Europeo.

El documento sobre el que discutían y del que se desconoce su contenido bien podría tratarse de las enmiendas que se tenían que votar o de los miembros presentes en la sala. Lo cierto es que la complicidad entre ambos era más que evidente. Finalmente, López Aguilar se quedó con los papeles que Marc Tarabella le entregó.

Minutos después, todavía en pleno descanso, cuando López Aguilar ocupaba la presidencia de la comisión junto con el secretariado que lo acompañaba, irrumpió en la sala Eva Kaili. La griega sabía que quedaba poco tiempo para que la votación arrancara y fue directamente a abordar a su compañero español. Después del saludo inicial correspondiente y de pasarle el brazo por el hombro del socialista español, empezaron las confidencias entre ambos. Eva Kaili comenzó a cuchichearle para evitar que los funcionarios comunitarios pudieran escuchar sus conversaciones. Ambos estuvieron departiendo durante un minuto e incluso López Aguilar retrocedió con su silla un metro para distanciarse aún más de los miembros del secretariado y terminar así su conversación.

Los dos eurodiputados vinculados con el Qatargate, Eva Kaili y Marc Tarabella, fueron las únicas personas fuera del secretariado con las que Fernando López Aguilar departió durante los minutos de descanso.

Las irregularidades aparecieron momentos antes de la votación del informe que el eurodiputado alemán de los verdes, Erik Marquadt, había preparado desde su nombramiento en julio y que había presentado a sus colegas tres meses después.

Dudosa presencia de Eva Kaili

Además de la dudosa presencia de Eva Kaili y Marc Tarabella en una comisión de la que no eran miembros, los socialistas superaron su cupo. Si no hubiera sido porque los funcionarios le advirtieron de lo ocurrido al español que presidía la reunión, éste no hubiera dicho nada.

Esta es una circunstancia bastante extraña porque normalmente los eurodiputados han de ser empujados por el personal de los grupos políticos para que vayan a votar y aquel día hubo más socialistas de los permitidos. Había mucho en juego y ningún socialista quiso perdérselo. Los 11 socialistas allí presentes votaron en bloque a favor de la exención de visados a Qatar. Junto a Eva Kaili y Marc Tarabella estuvieron apoyando dicha medida el propio Juan Fernando López Aguilar y el otro socialista español presente, Javier Moreno Sánchez.

Una semana después de aquella votación y tras ver las consecuencias impredecibles que hubiera tenido la votación en el pleno, la Justicia belga lanzó más de 20 redadas, principalmente en Bélgica, pero también en Italia. Cientos de miles de euros fueron encontrados en un domicilio y en una maleta en un hotel de Bruselas. La Fiscalía belga sospecha que Eva Kaili; el exparlamentario Pier Antonio Panzeri; la pareja de Kaili y amigo de Panzeri, Francesco Georgi; y Niccolo Figa-Talamanca, directivo de ONG Peace Without Justice, recibieron pagos de Qatar para influir mediante sobornos en la toma de decisiones del Parlamento Europeo.

«Nadie conocía esos hechos»

Preguntado por OKDIARIO al respecto, Juan Fernando López Aguilar ofrece su versión de los hechos, según la cual explica que «conforme al reglamento del Parlamento Europeo, cualquier miembro del mismo puede sustituir a otro de su grupo en una votación». Argumenta que esa sustitución «nada tiene que ver con los hechos investigados, revelados por la Fiscalía belga y condenados de inmediato por el Parlamento Europeo y el Grupo Socialista y cuya responsabilidad concierne exclusivamente a las personas investigadas». Añade López Aguilar que «nadie en el Parlamento Europeo en el momento de esa reunión tenía conocimiento de esos hechos» y que «la reunión de la Comisión de Libertad, Justicia e Interior», que «presido desde 2009», fue «perfectamente conforme al procedimiento legislativo y reglamentario».

«No tengo nada que ver con los hechos investigados. Nunca he visitado Qatar por ninguna invitación. No tengo nada que ver con los hechos investigados, que han sido condenados inmediata y contundentemente por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y los órganos de dirección del Parlamento Europeo», afirma López Aguilar a OKDIARIO. Por último niega haber recibido instrucciones de los cabecillas del Qatargate: «No hablé con nadie ‘en el descanso’ de la Comisión: al iniciar la votación se aproximaron a la Presidencia y la Mesa para anunciar sustituciones, lo que es habitual, sin que corresponda a la Mesa averiguar ni controlar la autorización d su Grupo».