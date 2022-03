Su curriculum es infinito y la lista de premios y reconocimientos a su trabajo es interminable. Vicente Garrido nos recibe en su despacho de director de INCIPE, la Fundación Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior, para explicar lo que está ocurriendo en esta guerra de Rusia contra Ucrania desde su punto de vista. «La pregunta clave es ¿se parará Rusia en Ucrania?», reflexiona el profesor.

Crimen de Agresión

«A todos nos ha pillado desprevenidos esta guerra, menos a EEUU», afirma el profesor Vicente Garrido, experto en derecho internacional y en armas nucleares. Rusia, en palabras del profesor, «es una amenaza para la Seguridad Internacional». «Ni siquiera la estrategia de Seguridad Nacional española de 2021 que se publicó el 28 de diciembre tenía previsto este escenario», añade.

«Se trata de un crimen de agresión lo que ha hecho Rusia, así se llama en el derecho internacional y así lo ha reconocido el tribunal de La Haya. Es un principio de causalidad contra Putin. De momento Putin no puede ser juzgado pero la agresión como tal, sí. Cuando cambien el régimen en Rusia sí se podría, como ocurrió con Milosevic. Según el derecho internacional, el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados está prohibido», insiste Garrido.

Protegidos por la OTAN

En España estamos protegidos de alguna manera por estar en la OTAN y en la UE pero «no tenemos armas nucleares». «Se quiere contener el conflicto a nivel bilateral Ucrania Rusia», nos explica. «Un ataque contra un miembro de la Alianza será considerado como un ataque contra todos y por lo tanto, cualquier ataque que Putin haga a un país miembro de la OTAN será considerado una declaración de guerra. De ahí que la OTAN esté tan cautelosa. Porque, como dijo Biden, cualquier medida que fuera tomada por Estados Unidos o por cualquier país de la OTAN sería una declaración de guerra abierta», apunta.

– Según su opinión fundada como experto, ¿hay algún temor actualmente que deba preocuparnos?

– El temor que debe preocuparnos es que Rusia lance un misil en un lugar equivocado, en la frontera o en un país de la UE, o bien accidentalmente o intencionadamente. Eso sería tremendo, porque obligaría a tomar partido a la OTAN y activar el artículo 5 o dejar solo al Estado afectado. Sería una extensión a escala de guerra mundial o guerra europea.

-¿España cómo está actuando respecto a esta guerra?

– Ahora bien. Lo lógico es que hagas lo mismo que hacen los miembros de la organización a la que perteneces en este caso la OTAN. Ahora España ha hecho lo correcto.

– ¿Qué le inquieta más actualmente en este contexto de guerra ?

– La clave está en encontrar un mediador, o bien China -que no quiere tomar partido- o Turquía , que ya ha ofrecido. Yo creo que China tiene miedo al fracaso. Turquía es OTAN. Yo deduzco que está mejor posicionada China.

– En España ¿estamos preparados para un ataque nuclear?

– No tenemos armas nucleares pero sí estamos dentro de la OTAN y de la UE, con lo que estamos protegidos, esa es la máxima garantía. No tenemos misiles balísticos intercontinentales pero sí tenemos antiaéreos.

– Pero Rusia que sí es una potencia nuclear, en su opinión ¿se atrevería a usar armar nucleares?

– No, porque se acabaría el mundo. No contemplo una guerra nuclear abierta.

-¿Podemos pensar que en algún momento pueda llegar a haber una guerra nuclear?

– A nivel mundial no, pero no es descartable que Rusia llegue a utilizar armamento nuclear táctico, es decir, de corto alcance, en Ucrania. Yo no lo descartaría. Lo veo viable en caso de que el conflicto se alargue mucho y entonces Rusia inicie un ataque con armamento nuclear para acabar así con el conflicto.

– ¿Qué pasaría en ese caso con Ucrania porque es un país que no tiene armas nucleares?

– Ahora mismo no tiene, las tenía hasta el 1991. Ucrania tenía armamento nuclear soviético hasta entonces que, en virtud del Protocolo de Lisboa, renunció a esos misiles nucleares soviéticos que estaban ubicados en territorio ucraniano. Ucrania, de darse el caso, quedaría destruída.

-¿Hay ya un perdedor o ganador tras mas de dos semanas de guerra?

– En mi opinión el gran perdedor es Ucrania. No hay posibilidad de que Ucrania gane a Rusia.

– ¿Nos va a afectar mucho a España esta crisis internacional a nivel económico?

– Muchísimo. Vienen tiempos muy duros , tanto en suministros como en el encarecimiento de precios. Somos muy dependientes energéticamente en España. Tiene que haber un cambio en la diversificación de las fuentes de energía y eso se planifica a 10 años vista. No se hace de un día para otro.

– Este conflicto tiene muchas implicaciones económicas . ¿Podemos llegar a recuperar la energía nuclear en España?

– Nosotros haremos lo que diga la UE, que la considera energía verde. De todas formas nos va a pillar el toro sí o sí para cambiar el modelo energético; o a lo mejor ni se cambia porque no hay acuerdo entre los partidos políticos. Nuestras centrales son muy viejas.

«Viene una crisis tremenda», así de rotundo se muestra Vicente Garrido durante la entrevista que concedió a OKDIARIO. El profesor experto es claro y apunta que «hablamos de una nueva guerra fría». «No va ser una campaña rápida», pronostica el profesor.