¿Podría la guerra entre Rusia y Ucrania hacer que Vladimir Putin acabe siendo juzgado por crímenes de guerra? A pesar de que la guerra todavía se concibe como algo que puede suceder entre países, lo cierto es que existen una serie de «normas» o «reglas» dentro de todo conflicto bélico que se deben respetar. De no hacerlo se pueden llegar a cometer lo que se conoce como crímenes de guerra, pero ¿Qué son exactamente? ¿Cómo se juzgan? y ¿hablamos de lo mismo con respecto a los crímenes de lesa humanidad?.

¿Qué es un crimen de guerra?

Los crímenes de guerra hacen referencia a las normas que marca el derecho internacional con respecto a las leyes de la guerra. En el caso de que los países en conflicto no las cumplan (al margen de lo que ellos establezcan en sus leyes individuales) pueden ser juzgados por la comunidad internacional por sus actos bélicos. En concreto, un país puede ser juzgado de cometer crímenes de guerra si por ejemplo durante la guerra utiliza armas cuyo uso están prohibidas o también si se produce la tortura a prisioneros.

¿Son iguales los crímenes de lesa humanidad?

Muchas veces cuando se habla de crímenes de guerra, se mencionan también los crímenes de lesa humanidad pero lo cierto es que son dos cosas distintas. Los crímenes de lesa humanidad son la violencia que se ejerce contra un pueblo o parte de él y que, en general, es percibida por la opinión pública como un daño contra la humanidad entera.

Los crímenes de guerra, como ya hemos mencionado, son violaciones de la ley de guerra, o las leyes que rigen el comportamiento de las personas en tiempos de conflicto , violaciones que pueden involucrar a civiles o militares. Violar las leyes que definen cómo comportarse en caso de guerra es un crimen de guerra.

Por lo tanto, los crímenes de lesa humanidad son diferentes de los crímenes de guerra porque en el primero hay un componente subjetivo de indignación y condena de la comunidad mientras que en el caso de los crímenes de guerra existen leyes y tratados internacionales que rigen la conducta y sancionan las violaciones.

¿Cuáles son considerados crímenes de guerra?

Tanto los crímenes de guerra como los de lesa humanidad se juzgan a partir de lo establecido en el derecho internacional. En el caso de los crímenes de lesa humanidad están tipificados en el art. 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (también conocido como el Estatuto de Roma aprobado en 1998) pero entró en vigor -es decir, se hizo efectivo- recién en 2002.

El arte. 6 del Estatuto, en cambio, regula el delito de genocidio mientras que el art. 8 rige los crímenes de guerra.

En dicho artículo y a partir de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, se consideran, entre otros, crímenes de guerra los siguientes actos:

El homicidio intencional;

La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;

El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud;

La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente;

El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga;

El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente;

La deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal;

La toma de rehenes;

Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades;

Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares;

Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;

Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares;

Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;

Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;

Emplear veneno o armas envenenadas;

Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos;

Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho internacional de los conflictos armados;

Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;

Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

La toma de rehenes;

¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad?

Por otro lado ¿Cuándo podemos decir que hay un crimen de lesa humanidad? Según el art. 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional asistimos a un crimen de lesa humanidad cuando se cometen crímenes de manera generalizada y sistemática contra la población civil y existe una clara intención de cometerlos. Los delitos están claramente enumerados y son:

homicidio;

exterminio;

reducción a la esclavitud;

deportación o desplazamiento forzado de la población;

encarcelamiento u otras formas graves de privación de la libertad personal en violación de las normas fundamentales del derecho internacional;

tortura;

violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otras formas de violencia sexual de similar gravedad;

persecución contra un grupo o una comunidad con su propia identidad, inspirada por razones políticas, raciales, nacionales, étnicas, culturales, religiosas o sexuales en el sentido del párrafo 3, o por otras razones universalmente reconocidas como no permitidas por el derecho internacional, relacionadas a los actos previstos en las disposiciones de este párrafo o a los delitos de la competencia de la Corte;

desaparición forzada de personas;

segregación racial;

otros actos inhumanos de carácter similar destinados a causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física o a la salud física o mental.

¿Cómo se juzgan?

Tanto los crímenes de guerra como los de lesa humanidad son juzgados en la corte penal internacional cuya sede se encuentra en los Países Bajos, y 123 países forman este organismo, incluida Rusia. Sus raíces se remontan a los Juicios de Nuremberg que tuvieron lugar al final de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los criminales de guerra nazis responsables del Holocausto .

¿Será juzgada Rusia por la CPI?

Aunque por el momento no se ha condenado a Rusia por crímenes de guerra, ni por crímenes de lesa humanidad, esto no quiere decir que el actual conflicto no esté siendo investigado a este respecto.

De hecho, fue el pasado 4 de marzo cuando dicha corte abrió una investigación formal. Así, Karim Khan uno de los magistrados del tribunal afirmó que » Hay motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad durante la invasión rusa de Ucrania y para abrir una investigación (…) Seguiré de cerca los acontecimientos sobre el terreno en Ucrania y apelar al cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario «. Khan podría llevar a Vladimir Putin al banquillo como ha ocurrido en el pasado con otros líderes políticos, por ejemplo Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia acusado de crímenes de guerra en Croacia., o de Radovan Karadzic, expresidente de la república serbia de Bosnia y Herzegovina condenado a cadena perpetua en 2019.

¿En qué otros casos ha intervenido la CPI?

La CPI investigó recientemente la guerra en Afganistán y otros crímenes cometidos en Filipinas, Venezuela, Burundi, Sudán, Libia, Kenia, Uganda, Costa de Marfil, Congo y Malí.