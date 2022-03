Hace dos semanas comenzó la guerra de Ucrania tras la invasión rusa para, como decía Vladimir Putin, «desnazificar» el país vecino. Esto ha causado centenares de muertos en Ucrania y más de dos millones de personas han huido del país desde el comienzo del conflicto. Sigue en directo la última hora de la guerra de Ucrania.

Última hora de la guerra de Ucrania, directo

Borrell dice que su petición de bajar la calefacción no va dirigida a España

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha aclarado este miércoles que su petición de bajar la calefacción en las casas para cortar los lazos económicos con Rusia no va dirigida a España porque no recibe gas ruso.

«Nuestro gas viene de otra parte, por tanto, mi consejo o petición de que la gente ahorre gas para no tener que importar más gas ruso no va por los españoles, porque los españoles no consumen gas ruso. Pero para el resto de Europa sí», ha explicado este miércoles Borrell en una entrevista en LaSexta.

Ucrania abre tres corredores humanitarios en Sumy

Las autoridades de Ucrania tienen previsto abrir hoy tres corredores humanitarios desde la región de Sumy en el noreste hacia la ciudad ucraniana de Poltava.

«El 10 de marzo están previstos tres ‘corredores verdes’ en la región de Sumy. Los lugares de encuentro se anunciarán por la mañana. El inicio del movimiento de las columnas está programado para las 9:00 horas (hora local)», ha informado en su cuenta de Telegram el jefe de la Administración regional de Sumy, Dimitro Zhivitski.

Los ucranianos llaman a la capital de Ucrania, Kyiv, que se dice ‘Kiyif’. Este es el nombre que los ucranianos pusieron a la ciudad cuando se independizaron. En cambio, Kiev es el nombre que pusieron los rusos a la ciudad ucraniana.

Cada vez son más las multinacionales que han decidido cerrar temporalmente en Rusia por la invasión a Ucrania. Entre las que se encuentran: Inditex, Mango, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, McDonald’s o Burger King.