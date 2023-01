Joe Biden lo ha vuelto a hacer. Hacía tiempo que el presidente de Estados Unidos no nos deleitaba con uno de sus ya característicos lapsus o meteduras de pata seniles a los que nos tiene acostumbrados. En los últimos días, ha sido noticia por algo más serio: el hallazgo en sus oficinas y en su garaje de documentos secretos de su época de vicepresidente de Barak Obama. Pero nos ha dejado otra de sus perlas durante una intervención en la Casa Blanca: «América es una gran nación que se define en una sola palabra: Asafuthimerfutifuterwigh», ha dicho.

En un reciente discurso en los jardines de la Casa Blanca junto a Kamala Harris y otra mujer llega un momento que el que proclama que «América es un gran país que puede ser definido con una sola palabra» dice; y cuando, a renglón seguido, quiere decir esa palabra, su cerebro vuelve a jugarle una mala pasada y pronuncia un ininteligible: «Asafuthimerfutifuterwigh». Kamala Harris se queda inmóvil y pone cara de póquer al escucharlo. Debe ser que los miembros de la administración Biden están ya aleccionados para minimizar daños y no reaccionan ante los errores del presidente estadounidense.

“America is a nation that can be defined in a single word. Asafuthimerfutifuterwigh.” pic.twitter.com/BydUfVFX2k — James Melville (@JamesMelville) January 12, 2023

Todos estos lapsus seniles han dado pie a numerosos comentarios sobre quien manda realmente en la Casa Blanca. Por ejemplo, Ralph Norman, representante republicano de Carolina del Sur en el Congreso de EEUU aseguró al canal de televisión Real America’s Voice (La verdadera voz de America) que cree que el ex presidente Barack Obama y el ex fiscal general Eric Holder son los líderes de una «camarilla elitista que gobierna este país». Porque, sostiene «el presidente Biden no lo está haciendo».

En declaraciones al citado medio, Ralph Norman asegura que «toda la administración es una administración rebelde», y ha añadido que «todos sabemos que Joe Biden no está dirigiendo este país; hay una camarilla de elitistas no elegidos que gobiernan este país».

Ya es cada vez más frecuente ver al octogenario presidente norteamericano tropezando, tartamudeando o cayéndose de una bicicleta, algo que dispara todas las alarmas sobre si está capacitado para llevar las riendas de la Casa Blanca.

Una de las escenas más comentadas fue lo ocurrido en una conferencia sobre la obesidad y la inseguridad alimentaria del pasado mes de septiembre cuando, a la hora de agradecer el trabajo de los funcionarios, empezó a preguntar por una tal Jackie. «Jackie, ¿estás aquí? ¿Dónde está Jackie? Creo que ella iba a estar aquí», dijo Biden. Se refería a la congresista Jackie Walorski, representante por el estado de Indiana. El problema es que había muerto en un accidente de tráfico en agosto. Tras la metedura de pata, Joe Biden emitió un comunicado afirmando que estaba «conmocionado y entristecido». Biden es, a sus 79 años, el presidente de más edad de la historia de Estados Unidos.