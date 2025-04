Trump propone dar dinero a los que se «autodeporten» y lanza su lema en español: «América grande otra vez»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este martes por primera vez su famoso lema (Make America Great Again) en español. El magnate se encontraba realizando una entrevista en la que habló sobre su segundo mandato en la Casa Blanca cuando, la presentadora Rachel Campos-Duffy, aprovechó para darle una clase en español. A su vez, el dirigente ha propuesto las «autodeportaciones», señalando que dará «dinero» a los inmigrantes ilegales para que se vayan de Estados Unidos.

«Señor presidente, me gustaría enseñarle a decir Make America great again en español. Así que, vamos a hacer América grande otra vez», recitó la presentadora, a lo que Trump respondió diciendo «América grande otra vez». Este fragmento se ha viralizado en las redes sociales, donde los internautas no han tardado en comentar la habilidad del presidente de Estados Unidos con el español: «¿Cómo puede caerle mal a alguien?» o «¡Lo hizo perfecto!».

Este lema, que es comúnmente conocido como MAGA es una de las insignias del presidente de Estados Unidos, el cual no falta nunca en uno de sus mítines y que incluso ilustra muchos de los productores de merchandising que vende el Partido Republicano o el propio Trump en su tienda online o la física, dentro de la Torre Trump, situada en la Quinta Avenida de Nueva York.

Trump y las «autodeportaciones»

Otro de los aspectos que Donald Trump trató durante la entrevista fue la política de autodeportación, impulsada por su Gobierno para expulsar a los inmigrantes en situación irregular, alegando que les dará «dinero y un billete de avión».

«Lo que queremos hacer es un programa de autodeportación, que ni siquiera hemos anunciado todavía (…) Vamos a darles dinero y un billete de avión. Luego trabajaremos con ellos, si son buenos, para que vuelvan lo más rápido posible», ha indicado.

Además, Trump aseguró que las deportaciones se centran en «inmigrantes con antecedentes penales», aunque los abogados de algunos de los expulsados niegan que sus clientes sean pandilleros.

Desde que volvió a la Casa Blanca, ha enviado inmigrantes a una megacárcel en El Salvador y a la base naval de Guantánamo, en Cuba. El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha afirmado que pretenden deportar a «mucho más de un millón de migrantes sin documentación en un año».