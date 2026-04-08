Trump pone en su sitio a Irán: asegura que no enriquecerá uranio, como ha difundido en medios persas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha corregido a Irán en un asunto tan sensible como el nuclear y ha asegurado este miércoles que trabajará con Irán para que no enriquezca uranio a cambio de levantar sanciones. Este anuncio es muy importante, ya que Irán, en la versión de las 10 condiciones publicadas en persa y difundida por los medios iraníes, incluye como condición la «aceptación del enriquecimiento» de uranio para su programa nuclear. Sin embargo, este extremo no figuraba en las versiones en inglés que la diplomacia iraní ha compartido con la ONU.

«Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán», ha indicado el mandatario estadounidense, para recalcar que el país «ha pasado por un cambio de régimen muy productivo», en referencia a la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y parte de la cúpula política y militar durante la ofensiva de 40 días contra Teherán.

Según ha esbozado Trump, Washington trabajará con Irán para que «no haya enriquecimiento de uranio», y para que Estados Unidos, «trabajando con Irán», pueda «excavar y retirar todo el polvo nuclear profundamente enterrado». «Ahora está, y ha estado, bajo una vigilancia satelital muy estricta», ha afirmado. «Nada ha sido tocado desde la fecha del ataque», ha añadido.

A cambio de estas cesiones sobre el enriquecimiento de uranio, Trump negocia el «alivio de aranceles y sanciones con Irán», ha detallado el propio Trump, quien ha señalado que «muchos» de los 15 puntos planteados en su propuesta de finales de marzo «ya han sido acordados».

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, presumió de aceptar el acuerdo ante «la solicitud de Estados Unidos de entablar negociaciones basadas en la propuesta iraní de 10 puntos». Las negociaciones de paz tras el alto el fuego aceptado por Trump e Irán podrían comenzar este mismo viernes en Islamabad si ambas partes acceden a la mediación de Pakistán. En los encuentros se debatirían la propuesta de Trump de 15 puntos y la de los ayatolás de 10.

Las 10 condiciones que exige Irán

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha accedido ya a asistir a la reunión del día 19, no sin presumir de que es EEUU quien ha aceptado las condiciones de Irán. Además, Teherán ya ha avisado de que sólo aceptará el fin de la guerra si se firman las 10 exigencias que ha hecho llegar a la Casa Blanca a través de los mediadores paquistaníes. Éstas son esas condiciones, difundidas por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán: