La FAPE sentencia a Javier Ruiz: «vulneró» el código deontológico y «faltó a la verdad» en su programa

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha resuelto que el periodista Javier Ruiz incumplió el Código Deontológico de la profesión durante su intervención en el programa Mañaneros 360 de TVE. La infracción se produjo al afirmar, en el transcurso de una entrevista a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, que «nueve de cada diez violaciones en España son españoles», una afirmación que el órgano arbitral ha determinado que no está respaldada por los datos oficiales.

La Comisión, según recoge la Resolución 2026/242, procedió a visionar el programa emitido el 29 de agosto y realizó una búsqueda exhaustiva de los datos oficiales publicados sobre agresiones sexuales y violaciones. Tras ese análisis, el órgano concluyó que la cifra ofrecida por Ruiz en antena carece de fundamento y no puede acreditarse con ninguna estadística oficial, lo que supone una violación directa del punto III.1.a de los Principios de Actuación del Código Deontológico, que obliga a los periodistas a fundamentar y contrastar los datos e informaciones antes de difundirlos.

La denuncia fue presentada ante la Comisión por un reclamante que señaló la afirmación del presentador como una posible vulneración de la normativa ética que rige el ejercicio del periodismo en España. El organismo, tras admitir a trámite la queja, abrió el procedimiento de análisis que ha desembocado en esta resolución, en la que se declara formalmente el incumplimiento deontológico por parte de Ruiz.

El contexto en el que se produjo la afirmación es especialmente relevante: Ruiz lanzó el dato durante una entrevista a la portavoz parlamentaria de Vox, en un programa de máxima audiencia en la televisión pública. La Comisión no se ha pronunciado sobre la intencionalidad del periodista, pero sí ha fijado con claridad que la difusión de un dato no contrastado ni fundamentado en datos oficiales constituye una infracción de las obligaciones deontológicas básicas que vinculan a todo periodista en el ejercicio de su profesión.

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo es el organismo de autorregulación que vela por el cumplimiento de los principios éticos de la profesión periodística en España. Sus resoluciones no tienen carácter sancionador en sentido administrativo, pero suponen un pronunciamiento formal de reproche deontológico con repercusión en la credibilidad profesional del periodista afectado.