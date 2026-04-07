El bulero Javier Ruiz sigue como si nada
Vosotros sois muy jóvenes, por eso no os acordáis de que, a finales de los años 70, cuando formaba parte del elenco del concurso Un, dos, tres, el gran Joe Rígoli hizo popular a su personaje Felipito Takatún, quien, incansable al desaliento, terminaba sus actuaciones poniendo cara de conejo y diciendo «¡Yo sigo!», lema al que hasta dedicó una canción. Takatún era feo hasta decir basta y más torpe que un elefante en una cristalería; todo le salía mal, pero él siempre terminaba amenazando con su «¡Yo sigo!», exactamente igual que Javier Ruiz, nuestro Javierito Takatún.
La estrategia de Javierito es exactamente la misma que la de Felipito; cada vez que la lía parda, él lo niega, se queja de que le atacan los nazi fachas, y amenaza con seguir. No falla. Fue absolutamente risible su reacción cuando, tras el apagón que dejó sin electricidad a más de 50 millones de personas de España, Portugal y Andorra, salió a la luz un vídeo publicado en la Cadena Ser, en el que Javierito había afirmado con absoluta rotundidad que «El miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón, ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución». Cuando ocurrió ese apagón que él había dicho que era «un gran bulo», Javierito llamó «ratas» a quienes se lo recordaban, argumentó que «el corte de gas de Putin» no había tenido nada que ver, presumió de que la luz se había restablecido al 99,95% unas 18 horas después, y anunció que él iba a seguir.
Hace unos meses, en noviembre del año pasado, disfrazó de médico a quien luego se supo que es la Secretaria de Salud de UGT Sevilla: una cocinera del Hospital Virgen del Rocío durante 25 años que recientemente obtuvo una plaza de auxiliar administrativo que no ocupa por estar liberada sindicalmente. A esta liberada sindical le puso una bata de médico, le colgó un fonendoscopio del cuello, la rotuló como sanitaria y le preguntó: «¿Qué habéis comentado vosotros?, porque solo podéis acceder los médicos»; a lo que la sindicalista respondió: «Nosotros estamos alucinando».
Cuando se descubrió que TVE había presentado como médico a una cocinera de UGT, Javierito volvió a decir «¡Yo sigo!» y la entrevistó de nuevo, presentándola esta vez como «sanitaria responsable de admisión en traumatología del Hospital Virgen del Rocío», enseñó a cámara un papel que dijo que era oficial en el que solo se leía Junta de Andalucía y, en lugar de reconocer que había intentado engañar a la audiencia haciendo pasar por médico a quien ni siquiera es sanitaria, lanzó un nuevo bulo que fue rápidamente desmentido por la propia entrevistada, quien aclaró que no era responsable de nada, sino una simple auxiliar administrativa liberada de UGT.
Pero a Javierito le da todo igual, y él sigue. Este lunes, el ex comisario José Manuel Villarejo, a la salida de la primera sesión del juicio de la trama Kitchen, entró en directo en el programa Mañaneros que él presenta en Tele Pedro, asegurando que «parece mentira» que Javier Ruiz mienta tanto sobre él «con lo buenos amigos que hemos sido en el pasado», a lo que el presentador saltó inmediatamente diciendo «No, no, no, no. No, comisario, usted y yo ni nos conocemos. Nunca en la vida. No nos conocemos usted y yo, comisario. Absolutamente falso. Miente Villarejo, jamás hemos tenido esa conversación».
Y solo han tenido que pasar unas horas para que OKDIARIO vuelva a dejar por embustero a Javierito Takatún, publicando ese audio mencionado por Villarejo en el que se escucha a Ruiz quedando a disposición de Villarejo para coordinar con él lo que fuera a publicar. De nuevo Ruiz hace lo mismo que siempre, acusa de cloaqueros a quienes demuestran que es un mentiroso, afirma que «jamás he visto a Villarejo», porque lo que ha salido de momento es una amistosa conversación telefónica y, como siempre, suelta su «¡Yo sigo!».
La reacción de Javier Ruiz cada vez que se demuestra que es un mentiroso es insultar, negar lo evidente y seguir como si no pasara nada. Esto en las democracias no se permite.