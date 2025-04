El vídeo que persigue a Javier Ruiz: tachó de «bulo» el riesgo de un gran apagón en España

El periodista Javier Ruiz, conocido por presentarse como uno de los «expertos en desinformación» que frecuentemente desacredita a los medios de la derecha por supuestas informaciones falsas, afirmó en 2021 que «el miedo a una gran apagón era un gran bulo».

«El miedo a un gran apagón es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación ni por distribución», declaraba Javier Ruiz con rotundidad en ese vídeo grabado para la Cadena SER. «No hay un riesgo de colapso de nuestra generación», insistía entonces.

El periodista llegó a burlarse de las advertencias sobre posibles fallos en el sistema eléctrico: «Tampoco hay un riesgo de que colapsen las nucleares. Y si eso pasara, al margen de que los responsables de esto irían a la cárcel y a la ruina, todavía nos quedarían la hidráulica, la eólica, la solar…», afirmaba con contundencia.

«No somos Austria»

«La diversificación impide el gran apagón. Es mentira que no tengamos capacidad. Es mentira que no estemos diversificados. Y sobre todo, es mentira que seamos Austria. Este es el problema de Austria. Austria depende de los gases que vende Rusia. Toda esta es la red de distribución de Rusia. Y Rusia está intentando impulsar esto», dijo el periodista.

«Un gaseoducto que no pase por Ucrania para no pagar el peaje que le cuesta. Nosotros no estamos en esa situación. A nosotros nos inyecta el gas. Argelia entra en siete regasificadoras. Hay tanqueros que nos abastecen, así que tampoco tenemos el problema ruso. Es más, nuestro país tiene una obligación legal de guardar 40 días de reserva estratégica de gas para generar electricidad. Así que no, tampoco tenemos el riesgo geoestratégico. Es mentira que no tengamos capacidad, es mentira que no tengamos diversificación. Y es mentira que dependamos de Rusia. Todo es un gran bulo», afirmaba.

La ironía de la situación no ha pasado desapercibida para muchos usuarios en redes sociales y medios, que han aprovechado para señalar cómo un periodista que habitualmente acusa a otros de desinformación, terminó él mismo difundiendo afirmaciones categóricas que el gran apagón de este lunes ha puesto en entredicho.