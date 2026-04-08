620 km de autonomía y carga rápida en 10 minutos: BYD revienta el mercado con el Seal 06 GT a partir de 18.700 euros

El nuevo BYD Seal 06 GT 2026 se presenta como la opción ideal para un público joven que busca combinar deportividad y eficiencia. Este vehículo compacto eléctrico se ofrece en dos configuraciones mecánicas. Las versiones 520 y 520 Plus incorporan un motor de 200 kW (268 CV) con un par máximo de 230 Nm, combinado con una batería de 57,54 kWh que les permite homologar 520 kilómetros de autonomía según el ciclo chino CLTC.

Por su parte, las versiones 620 Plus y 620 Max mantienen la misma potencia de 268 CV, pero montan una batería más grande, de 69,07 kWh, elevando la autonomía hasta 620 kilómetros CLTC. En condiciones reales, se estima que la distancia efectiva en uso mixto podría situarse entre 480 y 500 kilómetros.

BYD Seal 06 GT

#SEAL06GT, #CochesEléctricos, #ElectricCars, #creatorsearchinsights ♬ Futuristic Machine – Critical Failure In Dimension @pilotgt2024 BYD SEAL 06 GT 2026: El eléctrico que carga en 18 minutos 🔥 Te presento el BYD SEAL 06 GT 2026, el hatchback eléctrico que llega para redefinir el segmento con su combinación ideal de diseño, potencia y tecnología de punta. Con su estética inspirada en el océano, el Seal 06 GT presume líneas aerodinámicas que cortan el viento con elegancia. Sus 4.6 metros de longitud, faros LED en forma de gota y un portón trasero tipo fastback le dan una presencia deportiva y juvenil. El techo panorámico y las llantas de 19 pulgadas completan su look premium. ¿Preocupado por la autonomía? Con su batería LFP de 73 kWh, alcanza hasta 605 kilómetros según el ciclo CLTC. Y gracias a su plataforma de 800V, puedes cargar del 30 al 80% en solo 18 minutos con carga rápida DC. En su versión RWD de un solo motor, entrega 215 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 km/h en 7.5 segundos. Pero si buscas más emoción, la versión AWD con doble motor despliega 416 caballos de potencia y 510 Nm de torque, lanzándote de 0 a 100 en impresionantes 4.9 segundos. Por dentro, te recibe un habitáculo moderno con pantalla táctil giratoria de 15.6 pulgadas, cluster digital de 10.25 pulgadas, sistema de sonido Dynaudio, asientos deportivos con calefacción y ventilación, iluminación ambiental y un espacio de 2.8 metros entre ejes para máxima comodidad. La versión AWD 550 no solo te da ese sprint deportivo, sino también control total en cualquier condición de manejo gracias a sus amortiguadores FSD de ajuste variable. Todo esto desde aproximadamente $18.900 dólares en su versión base, llegando hasta cerca de $28.000 dólares en las versiones más equipadas. #BYD

La gran baza del BYD Seal 06 GT es su carga ultrarrápida. Todas las versiones cuentan con la batería Blade de segunda generación y la tecnología «flash charging», que permite recuperar cientos de kilómetros en apenas unos minutos. La compañía ya ha desplegado 182 estaciones de carga ultrarrápida y planea tener listas 1.000 estaciones antes del 1 de mayo.

Además del 06 GT eléctrico, BYD ha lanzado la variante familiar e híbrida enchufable, Seal 06 DM-i Touring, equipada con la quinta generación de la tecnología DM-i. Todas las versiones ofrecen 235 CV y un par máximo de 270 Nm. Las opciones de batería incluyen 25,28 kWh para 200 km de autonomía eléctrica y 34,27 kWh para 300 km. Esto permite que muchos conductores utilicen el Touring como eléctrico durante semanas sin encender el motor de combustión. El consumo combinado es de sólo 3,15 l/100 km, alcanzando una autonomía total superior a 1.500 km.

Especificaciones técnicas

El BYD Seal 06 GT es un hatchback de cinco puertas con unas dimensiones de 4.630 x 1.880 x 1.490 mm y una distancia entre ejes de 2.820 mm. Está disponible con tracción trasera, que ofrece entre 218 y 224 CV, o tracción total de 422 CV, alcanzando los 100 km/h en 7,5 segundos (RWD) o 4,9 segundos (AWD). Su batería puede ser de 59,5 kWh, con una autonomía de 505 km, o de 72,96 kWh, con hasta 605 km en versión RWD y 550 km en AWD según ciclo CLTC. Monta la plataforma e-Platform 3.0 Evo y tiene un peso de 1.850 a 2.060 kg. La recarga normal se realiza en 8,5-10,5 horas, mientras que la carga rápida tarda entre 20 y 30 minutos.

Diseño y equipo

El BYD Seal 06 GT cuenta con un equipamiento completo según la versión. La versión básica incluye un tablero virtual de 10,25″, sistema multimedia de 12,8″, techo panorámico, climatizador bizona y cámaras de visión panorámica. Las versiones Premium amplían la experiencia con una pantalla multimedia giratoria de 15,6″, asientos calefactables y ventilados, carga inalámbrica y conectividad 5G. En seguridad, incorpora el sistema DiPilot 5 con 12 radares ultrasónicos, radares de ondas de 5 mm y 4 cámaras, además del control de par iTAC en las versiones AWD.

En cuanto al diseño, el exterior se caracteriza por faros estrechos, parrilla baja y cerrada y una franja de luz ondulada en la parte trasera, con alerón y difusor que refuerzan su estilo deportivo. El interior combina elegancia y tecnología, con consola central de estilo náutico y la pantalla adaptativa DiLink 100. El maletero ofrece una capacidad de entre 595 y 1.100 litros, según configuración.

Versiones y precios

Los precios oficiales del BYD Seal 06 GT en China son 128.900 yuanes (18.700 euros) para la versión 520, 139.900 yuanes (20.300 euros) para la 520 Plus, 153.900 yuanes (22.300 euros) para la 620 Plus y 169.900 yuanes (24.600 euros) para la 620 Max. Por el momento, no se ha anunciado una fecha concreta para su llegada a Europa, aunque BYD está reforzando su presencia en el continente.