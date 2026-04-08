La dirección de RTVE quiso impedir que Javier Ruiz contestara a los audios de OKDIARIO que le dejan como mentiroso

José Pablo López, presidente de RTVE, intentó impedir que Javier Ruiz utilizara Mañaneros para defenderse del audio publicado por OKDIARIO que retrata al periodista, y demuestra que mintió sobre su relación con José Manuel Villarejo. Fuentes del ente público consultadas por OKDIARIO confirman que José Pablo López ordenó un «nivel de opacidad extrema» para que «no trascendiera lo de Javier Ruiz».

El ex comisario Villarejo aseguró este lunes, tras la primera sesión del juicio de la trama Kitchen, que Javier Ruiz y él habían sido «buenos amigos». Ante las declaraciones de Villarejo, el presentador de Mañaneros se mostró nervioso en su programa, donde tachó de «embustero» al ex comisario, y negó tajantemente su vínculo con él. «No nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida», insistió. Sin embargo, OKDIARIO destapó un audio en el que ambos mantienen una conversación que evidencia que ese vínculo sí que existió. En ella bromeaban y quedaban para pasarse información.

El propio Javier Ruiz se vio forzado a reconocer este martes, de mala gana, la conversación recogida en el audio publicado por OKDIARIO, aunque justificó que «no recordaba» haberla mantenido. «El comisario Villarejo ha filtrado hoy a un medio una conversación que tuvo conmigo en 2017 que, sinceramente, yo ni recordaba haber tenido», argumentó en Mañaneros.

El periodista no mencionó en ningún momento a OKDIARIO. Tal y como ha podido saber esta redacción, eran órdenes de la presidencia del ente público. «Nadie suelta prenda» sobre este asunto en RTVE, donde el tema se está tratando al «más alto nivel», aseguran diferentes fuentes de la corporación. Se está actuando con el «oscurantismo» impuesto en RTVE en los últimos años sanchistas, con las mismas «prácticas de opacidad» para que «no trascienda» lo de Javier Ruiz y se pueda «diluir», subrayan.

Con esas mismas «prácticas de opacidad», detallan, se refieren a las impuestas para reforzar «el relato de lo que interesa a Moncloa», razón por la que los asuntos importantes ya «ni pasan por el Consejo de Administración», sino que se deciden «unilateralmente».

En la grabación que demuestra la relación entre Javier Ruiz y José Manuel Villarejo, ambos se tratan con una familiaridad que desmonta la versión de «Javierito» -tal y como se refiere a él el propio ex comisario-. En los audios, el periodista se ofrece a coordinar la publicación de informaciones: «No me das el coñazo, hablamos y, si hay alguna novedad que vayamos a sacar, te aviso». La conversación data de 2017, cuando Javier Ruiz presentaba Las Mañanas de Cuatro.

Incluso se les escucha bromear sobre Antonio García Ferreras, del que dice que es «más hijo de puta» que él. «Villarejo intenta que toda la prensa empate, la que conspiró con él, la que trabajó para él, la que cobró de él y la que todavía le sirve a él y los que no», aseguró Javier Ruiz este martes en Mañaneros, a pesar de que la grabación lo desmiente y con la orden de José Pablo López de no contestar a los audios de OKDIARIO.

Así, Mañaneros utilizó sus redes sociales para defender al presentador: «El ex comisiario pretende desviar la atención señalando al presentador de Mañaneros 360. Su estrategia al descubierto», publicaron.

«Usted es amigo de otros presentadores», se atrevió a decir Javier Ruiz a Villarejo antes de que este medio publicara el audio. Lo hizo después de que el ex comisario pronunciara: «Qué mala memoria tiene el Javierito, eh. Estaba preocupado porque le hacía la competencia a Ferreras a la misma hora. Y me decía: ‘¿Cómo le das tanta información a Ferreras y a mí me tienes seco?’».