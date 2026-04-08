La concejal neerlandesa Patricia Reichman, de 59 años, ha sido expulsada de su partido después de que una fotografía retocada por Inteligencia Artificial (IA) se volviera viral generando controversia. El caso ha ocurrido tras las elecciones locales en un distrito de Róterdam.

Reichman había logrado el acta de concejal en el distrito de Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier. Sin embargo, la imagen utilizada durante la campaña electoral generó sospechas entre votantes y vecinos por mostrar un aspecto más joven que el real.

La fotografía fue difundida y terminó viralizándose en redes sociales, lo que amplió las críticas. En ella, la concejal se mostraba gracias a la IA con ondas rubias y brillantes junto a unos ojos azules oscurecidos, con un aspecto más joven.

Los votantes se sintieron engañados y la acusaron de haber generado la imagen mediante IA, algo que ella ha negado. Según explicó, la foto fue mejorada con un programa de optimización de imagen.

«La foto que salió en el periódico del barrio tenía muy poca resolución, así que la procesé con una herramienta en línea para aumentar la cantidad de píxeles», explicó. «Es mi foto, soy yo. Me veo un poco diferente ahora, pero es por la medicación que estoy tomando. Pronto dejaré de tomarla», añadió.

Y, ante las críticas por su respuesta, la concejal indicó que «en esa foto parezco mucho más joven». «Cuando salgo con mi hijo, la gente suele asumir que soy su novia. Me lo dicen todo el tiempo: que parezco mucho más joven de lo que soy», dijo.

Expulsada del partido

El partido al que pertenecía Leefbaar Rotterdam se ha distanciado de Patricia Reichman. «Queremos recalcar que esta imagen alterada no se utilizó en ningún material de campaña producido por Leefbaar Rotterdam, ni en ninguna comunicación oficial emitida por el Ayuntamiento de Rotterdam. Ella envió esta fotografía al periódico local únicamente a título personal», dijo el partido en un comunicado.

En esta línea, han informado que pidieron a Reichman que renunciara a su escaño. «Ella no acató esta solicitud. En consecuencia, la Junta se ve obligada a desvincularse formalmente de esta candidatura. Hemos procedido a revocar su afiliación al partido, ya que no puede ocupar legítimamente un escaño que represente a Leefbaar Rotterdam», han añadido.