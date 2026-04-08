El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha activado una alerta por la desaparición en Murcia de Marcela, una niña de dos años. La menor lleva desaparecida desde el pasado 28 de marzo.

SOS Desaparecidos ha compartido una foto de Marcela. La menor desapareció en Churra, Murcia. Tiene dos años, una estatura de unos 80/100 centímetros, complexión delgada y pelo y ojos castaños.

Posible sustracción parental

La Policía Nacional se ha hecho cargo de los hechos. Por el momento no ha facilitado más detalles de las circunstancias de la desaparición, aunque confirman que una de las hipótesis con la que trabajan es sustracción parental por parte de uno de los progenitores. El padre de la menor pidió «ayuda» y «pistas» para localizar a su hija Marcela en un directo en el perfil de la Plataforma Adonay Búsqueda de Desaparecidos.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para recabar cualquier pista que pueda ayudar a su localización.

SOS Desaparecidos ha compartido el número de teléfono 868 286 726 y el correo electrónico [email protected] para cualquier persona que tenga información del paradero de la menor.