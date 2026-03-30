Se busca a un joven desaparecido en aguas del río Miño, en Lugo, tras volcar el kayak en el que navegaba junto a otro compañero, que fue capaz de llegar a tierra y pedir auxilio tras el accidente. Efectivos de emergencias se encargan de su búsqueda.

«Se busca a un joven desaparecido en el río Miño tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban dos personas. Dispositivo de búsqueda activado», ha informado 112 Galicia. Según han explicado, el accidente se produjo pasadas las 16:30 horas de la tarde, cerca del embalse de Os Peares, en el Ayuntamiento de Carballedo, en Lugo.

🔴#AXEGAInforma da procura dun mozo no río Miño tras envorcar o kaiac no que viaxaban dous compañeiros. 📌 A Carballeira, A Cova, no concello lucense de Carballedo, preto do encoro nos Peares. ➡️ Activado dispositivo de busca. 🔗 https://t.co/vRDielNuCI pic.twitter.com/vcB3c3smk4 — 112 Galicia (@112Galicia) March 30, 2026

Tras la llamada se activó un operativo para buscar al joven desaparecido en Lugo en el que participan Urgencias Sanitarias de Galicia, agentes de la Guardia Civil, bomberos de Chantada y otros cuerpos de emergencias y de voluntarios de la zona. Al operativo se suma el apoyo de medios tecnológicos como un dron y una cámara térmica.

Miembros del dispositivo explicaron a la central gallega las dificultades orográficas de la zona, es decir, la complejidad del terreno. Según indicaron, solo pueden emplearse en las labores de búsqueda y rescate medios acuáticos y aéreos. La situación dificulta la búsqueda del joven desaparecido.

Según la información proporcionada por la Guardia Civil, los jóvenes salieron con el kayak del embarcadero de Os Peares, subieron al río y cuando volvían tuvieron el accidente.