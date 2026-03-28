Alerta en Mallorca: Desaparece una adolescente de 14 años y su familia solicita ayuda para localizarla

Preocupación, momentos de tensión y preocupación tras la desaparición de Sara Lucía, una adolescente de apenas 14 años, cuyo paradero sigue siendo un completo misterio. Según relatan sus familiares a OKBALEARES, la joven se fugó el pasado lunes por la tarde-noche del centro ubicado en la Part Forana, dejando a su familia y a la comunidad educativa sumidos en la incertidumbre y el miedo.

Lo que ha encendido aún más las alarmas es que, según denuncia la madre de la progenitora, inicialmente se ocultó la desaparición, generando un desconcierto absoluto entre quienes buscan respuestas. La angustia familiar se ha visto multiplicada por la falta de información oficial y los rumores que han circulado en la zona.

Fuentes cercanas al centro educativo afirmaron en un primer momento que Sara Lucía podría encontrarse con su novio en Son Gotleu, una versión que posteriormente fue categóricamente desmentida, dejando claro que nadie sabe dónde está realmente. La comunidad se encuentra ahora en vilo, y la familia hace un desesperado llamado a la ciudadanía.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la joven a contactar de inmediato con la Guardia Civil. Cada hora que pasa aumenta la preocupación por la seguridad de Sara Lucía, y la Policía continúa investigando todas las pistas posibles.

Vecinos y compañeros del centro educativo también han manifestado su preocupación, describiendo a Sara Lucía como una adolescente tranquila y tímida, sin antecedentes de conductas de riesgo, lo que hace aún más desconcertante su desaparición. La familia teme que pueda encontrarse en situación de peligro y pide colaboración urgente para dar con ella.

La noticia ha generado un intenso movimiento en redes sociales, donde amigos y conocidos han compartido fotos y datos de la menor, buscando cualquier pista que ayude a localizarla. La historia de Sara Lucía ha conmocionado a la isla, dejando claro que la colaboración ciudadana es clave para que esta historia tenga un final feliz.

La Guardia Civil mantiene abierto el caso y asegura que se están revisando cámaras, contactos y lugares frecuentados por la joven, mientras la comunidad se mantiene alerta, esperando noticias sobre su paradero.