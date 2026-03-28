Mallorca duplica las ayudas a los cazadores para instalar comederos, abrevaderos o repoblar especies

Mallorca duplica las ayudas a los cazadores para instalar comederos, abrevaderos, repoblar especies y llevar a cabo actividades en materia cinegética para el 2026, que contempla ayudas por un importe total de 220.000 euros, que se podrán solicitar a partir del 1 de junio. El Consell contempla dos líneas de subvenciones dirigidas a las entidades sin ánimo de lucro, entre las cuales están las sociedades de cazadores.

El vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard (Vox), ha remarcado que el objetivo de las subvenciones es fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos, la gestión agrocinegética y ambiental de los cotos de las sociedades de cazadores locales de la isla.

Iniciativas en suma que promuevan la actividad social, ambiental, de formación y divulgación que redunde en aprovechamientos cinegéticos. Pueden solicitar las ayudas sociedades, clubes, federaciones, fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro.

Para 2026, hay dos líneas de ayudas que, en total, suman 220.000 euros.

La línea 1, dotada con 140.000 euros, contempla como subvencionables la instalación de infraestructuras como bebederos o comederos, la vigilancia y gestión ambiental, las siembras y repoblaciones de especies. También se incluyen acciones de promoción de la caza tradicional y de las razas autóctonas, la organización de actividades, estudios técnicos y científicos, formación, materiales divulgativos, etc. Cada entidad podrá disponer de un importe de hasta 4.500 euros.

Por otra parte, la línea 2, que cuenta con una aportación de 80.000 euros, considera subvencionable la adquisición de bienes como herramientas agrícolas, remolques, emisores de radioseguimientos, abrevaderos y comederos, etc., todo ello relacionado con la gestión de la actividad de caza. El importe máximo de la ayuda es de 7.000 euros.

La convocatoria ya está publicada en el BOIB y el plazo para presentar las solicitudes es de veinte días hábiles a partir del 1 de junio. El periodo subvencionable comprende desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026.